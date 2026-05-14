Mercados mixtos por la cumbre Trump-Xi, el petróleo a US$106 y el impulso de la IA

Los mercados bursátiles europeos y asiáticos mostraron señales mixtas este jueves 14 de mayo, en una jornada marcada por la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par chino Xi Jinping en Pekín, el avance del petróleo a 106 dólares el barril del Brent, por la tensión en Medio Oriente y el renovado entusiasmo global por la inteligencia artificial.

La reunión entre Trump y Xi abordó temas sensibles, entre ellos Taiwán, aunque en su primera etapa dejó pocos resultados concretos. Aun así, el mandatario estadounidense calificó las conversaciones como “extremadamente positivas y productivas” e invitó a Xi a visitar la Casa Blanca en septiembre.

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En Europa, las acciones operaban en terreno positivo hacia el mediodía.

Londres subía 0,3%, Frankfurt avanzaba más de 1% y París ganaba 0,6%, impulsada por los papeles tecnológicos. “El índice británico se ha visto lastrado por su falta de tecnología, que está impulsando un rally global de la bolsa”, señaló a AFP Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

Energía, precios, especulación y crisis

El optimismo por la inteligencia artificial volvió a empujar a Wall Street, donde el Nasdaq y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos el miércoles.

La presencia en Pekín de ejecutivos como Jensen Huang, de Nvidia; Tim Cook, de Apple; y Elon Musk, de Tesla, reforzó la lectura de que, pese a las tensiones geopolíticas, la interdependencia entre Estados Unidos y China sigue siendo profunda.

El otro foco estuvo en la energía. El Brent rondaba los US$106 por barril, mientras el tráfico por el Estrecho de Ormuz continuaba mayormente bloqueado por el conflicto en Medio Oriente. El Brent subía 0,4% hasta US$106,01, mientras el WTI avanzaba 0,5% hasta US$101,47.

En Londres, Burberry cayó 6% pese a volver a registrar ganancias en su último año fiscal, afectada por la incertidumbre macroeconómica. En el mercado cambiario, la libra bajaba a US$1,3510, el euro cedía a US$1,1708 y el euro/libra subía a 86,66 peniques.

En Asia, el cierre fue menos favorable. Tokio cayó 1%, Shanghái retrocedió 1,5% y Hong Kong terminó sin cambios. Entre las empresas, Foxconn informó un aumento del 19% en su beneficio neto trimestral, impulsado por la demanda de servidores de IA. En cambio, Honda anunció una pérdida operativa de US$2.600 millones, la primera desde 1957, tras revisar su estrategia de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

La fuerza de la IA en el mercado global

En tanto, también desde la agencia Reuters destacaron que el eje de la jornada es que la IA funciona como principal motor del rally bursátil. Reuters marca que las acciones mundiales se mantienen en máximos históricos, con el índice global MSCI acumulando una recuperación del 15% desde los mínimos asociados a la guerra en Irán. En Europa, el STOXX 600 subía 0,5%, mientras los futuros de Wall Street apuntaban a otra apertura positiva.

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La segunda lectura es que el mercado está dispuesto, por ahora, a mirar más las oportunidades corporativas que los riesgos macro y políticos. La cumbre Trump-Xi en Pekín concentra la atención porque los inversores esperan avances en comercio, aranceles e inteligencia artificial. La advertencia de Xi sobre Taiwán aparece como un foco de tensión, pero no alcanza para frenar el optimismo.

El dato más importante para Estados Unidos es que la inflación volvió a recalentar las expectativas de tasas. Reuters señala que el dólar mantuvo sus ganancias porque los inversores empiezan a considerar que el próximo movimiento de la Reserva Federal podría ser una suba de tasas, aunque la mayoría de los economistas todavía espera que el próximo paso sea un recorte. El rendimiento del Treasury a 2 años se ubicaba cerca de máximos de un mes y medio, en 3,9708%, y el bono a 10 años rendía 4,468%.

Fuente: AFP y Reuters / lr