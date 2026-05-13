En “QR!”, Diego Guelar advirtió sobre el caos global: “Trump destruyó el orden que Estados Unidos construyó durante 80 años”

La reunión entre Estados Unidos y China en medio de la creciente tensión internacional fue el eje del análisis que realizó el exembajador argentino en Washington y Beijing, Diego Guelar, en el programa "QR!", emitido por Canal E, conducido por Pablo Caruso.

Durante la entrevista, Guelar sostuvo que el encuentro entre ambas potencias “debería ser la reunión más importante del año” debido al contexto internacional marcado por conflictos militares, crisis energética y desorden geopolítico.

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“Estamos hablando de las dos superpotencias en un momento muy complicado del mundo”, afirmó el diplomático, quien vinculó el actual escenario con el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento global de los precios del petróleo, el gas, los fertilizantes y los costos logísticos.

Crisis global y tensión entre potencias

El exembajador remarcó que el conflicto entre Occidente e Irán no comenzó recientemente, sino que se arrastra desde hace décadas. “Esta guerra no lleva seis semanas o siete semanas, sino 47 años”, señaló en referencia al enfrentamiento con el régimen iraní desde 1979.

En ese contexto, consideró que la reunión entre Washington y Beijing podría representar un intento de estabilización internacional. “Veremos si efectivamente hay posibilidad de un acuerdo estratégico entre las dos superpotencias para contribuir a una solución pacífica y volver al orden”, expresó.

Consultado sobre la relación entre China y Estados Unidos, Guelar definió el escenario actual como un fenómeno inédito. “Son contrincantes e interdependientes al mismo tiempo”, afirmó, y explicó que el siglo XXI dejó atrás la lógica de hegemonía única que predominó durante gran parte del siglo pasado.

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando el diplomático cuestionó duramente el rol internacional de Donald Trump.

Según planteó, el expresidente norteamericano debilitó el sistema de alianzas que Estados Unidos consolidó desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

“Trump destruyó esa gran América que consolidaba una alianza que le costó construir 80 años”, sostuvo.

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En esa línea, mencionó los conflictos abiertos con Europa, Canadá, México, Japón y Australia, históricos socios estratégicos de Washington. “Se transformó en una máquina de insultar a sus propios aliados”, agregó.

Frente a ese escenario, consideró que Xi Jinping adoptó una posición mucho más prudente y estratégica. “China está muy cómoda en el orden que había construido Estados Unidos y aspiraba a conducirlo, no a destruirlo”, señaló.

El impacto de la crisis energética

Guelar también analizó las consecuencias económicas del actual contexto internacional y explicó que China se ve afectada por el aumento del costo energético debido a su dependencia de las importaciones.

“China se abastecía a 60 dólares y hoy estamos en 110”, explicó sobre el precio del petróleo, aunque aclaró que Beijing mantiene una posición favorable frente al caos internacional porque apuesta al orden y al libre comercio.

“Hoy son los abanderados del libre comercio”, afirmó, al tiempo que contrastó esa postura con las políticas proteccionistas impulsadas desde Estados Unidos.

La mirada sobre Argentina y la política exterior

En el tramo final de la entrevista, el exembajador se refirió a la política exterior argentina y cuestionó el concepto de alineamiento automático con otras potencias.

“Nosotros somos Occidente”, sostuvo Guelar, quien rechazó la idea de que la identidad argentina dependa de Washington.

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Para el diplomático, la prioridad estratégica del país debería centrarse en la integración regional, el Mercosur, el Atlántico Sur y la proyección antártica.

“No puede ser el eje de nuestra política exterior estar alineados con Estados Unidos o con Israel”, afirmó.

Además, destacó la relevancia geopolítica de la Antártida y de las Islas Malvinas para el posicionamiento internacional argentino. “Ese continente es fundamental para el mundo y para nosotros, que somos protagonistas de este lugar”, concluyó.

LB