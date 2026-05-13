Espía de la CIA acusó a Anthony Fauci de encubrir la teoría de la fuga del COVID desde un laboratorio en China

Un agente en actividad de la CIA acusó al inmunólogo estadounidense Anthony Fauci de haber intervenido para desacreditar una investigación interna que concluía que el COVID-19 se originó por una fuga de laboratorio en Wuhan, China.

La denuncia fue realizada este miércoles durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional del Senado de Estados Unidos. Allí, el oficial de inteligencia James Erdman aseguró que, en agosto de 2021, la comunidad de inteligencia estadounidense estaba cerca de determinar oficialmente que el virus había escapado de un laboratorio chino.

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Según su testimonio, pocos días antes de que se publicara esa conclusión, Fauci habría participado activamente en el proceso y “ejercido una influencia significativa” sobre los funcionarios encargados del análisis. “El papel del Dr. Fauci en el encubrimiento fue intencional”, afirmó Erdman ante los senadores.

La teoría de la fuga del laboratorio vuelve al centro del debate

La denominada “teoría de la fuga de laboratorio” sostiene que el COVID-19 no surgió de manera natural en animales, sino que escapó accidentalmente de un instituto de investigación en Wuhan, ciudad donde se detectaron los primeros casos de coronavirus.

Durante años, esa hipótesis fue objeto de fuertes disputas políticas y científicas en Estados Unidos. Sin embargo, en enero de 2025 la CIA respaldó oficialmente esa posibilidad con un “bajo nivel de confianza”, después de evitar pronunciarse públicamente sobre el origen del virus.

Erdman sostuvo que el 12 de agosto de 2021 la agencia estaba lista para concluir que la pandemia se había originado en Wuhan. Pero aseguró que apenas cinco días después la postura cambió.

El senador republicano Rand Paul consultó durante la audiencia si Fauci había tenido un rol importante en ese giro de la investigación. La respuesta del agente fue contundente: “Estuvo significativamente influenciado”.

Denuncias de espionaje ilegal y presión política

Durante su declaración, Erdman también denunció que la CIA habría monitoreado ilegalmente teléfonos y computadoras de analistas federales que investigaban los orígenes del COVID-19.

Según explicó, esos seguimientos se habrían realizado contra integrantes del llamado Grupo de Iniciativas del Director y contra denunciantes vinculados a la investigación.

El agente aseguró además que esas maniobras ocurrieron bajo la administración del entonces presidente Joe Biden.

Las acusaciones aparecen en medio de un clima político cada vez más tenso alrededor de Fauci, una de las figuras más visibles de la gestión sanitaria durante la pandemia.

El Departamento de Justicia avanza sobre excolaboradores de Fauci

El testimonio en el Senado se conoció mientras el Departamento de Justicia estadounidense profundiza investigaciones relacionadas con funcionarios que trabajaron junto a Fauci durante la pandemia.

Hace dos semanas, fiscales federales acusaron formalmente a David Morens, histórico asesor del exdirector del NIAID, por presuntos delitos vinculados con destrucción y ocultamiento de registros federales.

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De acuerdo con la investigación, Morens habría utilizado cuentas privadas de correo electrónico para evitar pedidos de acceso a información pública.

Fauci, por el momento, no respondió públicamente a las nuevas acusaciones.

El exfuncionario había recibido un indulto preventivo firmado por Biden en los últimos días de su presidencia, una medida que buscaba protegerlo de posibles causas judiciales consideradas de motivación política.

LB