Nubank ganó menos de lo esperado por el aumento de provisiones ante el fuerte crecimiento del crédito

Nu Holdings Ltd. registró una ganancia inferior a las estimaciones de los analistas, ya que la empresa tuvo que aumentar sus reservas debido al crecimiento de su cartera de crédito.

Nubank, como se conoce a la firma, informó una utilidad neta de US$871 millones en el primer trimestre, un alza del 41% frente al mismo período del año pasado, según un comunicado publicado a última hora del jueves. La cifra se ubicó por debajo de la estimación promedio de US$936 millones de los analistas encuestados por Bloomberg.

Nubank destrona a Itaú como el banco más valioso de América Latina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La compañía expandió su cartera de crédito un 40% en el primer trimestre frente al mismo período de un año antes, hasta US$37.200 millones. Sin embargo, el costo del crédito de Nubank también aumentó, con un salto de 72% interanual en el período.

La empresa señaló además que amplió de manera intencional su exposición a préstamos de mayor riesgo, respaldada por modelos “mejorados” para evaluar riesgos y otorgar crédito de manera rentable. Las acciones de Nubank llegaron a caer hasta un 8,9% en las primeras operaciones del viernes en Nueva York, tocando su nivel intradiario más bajo desde junio de 2025.

“Estamos creciendo y ganando participación de mercado más de lo que espera el mercado en tarjetas de crédito y préstamos personales en Brasil y México”, señaló en una entrevista el director financiero, Guilherme Lago. Aumentar la cartera de crédito también requiere provisiones anticipadas, lo que afecta la rentabilidad de corto plazo, añadió.

La calidad de la cartera crediticia de Nubank se mantuvo estable durante el período, con un índice de morosidad a 90 días del 6,5% al cierre del trimestre, frente al 6,4% de un año antes, indicó la fintech. Nu suele ser vista como una de las firmas financieras más expuestas a la presión que enfrentan los consumidores brasileños por el endeudamiento y las altas tasas de interés, dado que la mayoría de sus clientes son brasileños de menores ingresos. Sin embargo, la firma no observó un deterioro de su cartera, afirmó Lago.

Las tendencias de calidad de activos fueron el tema principal en la conferencia con analistas del jueves, mientras el mercado intentaba evaluar las perspectivas de Nubank en medio de un ciclo más preocupante en Brasil.

“Las provisiones crecieron más rápido que los préstamos, lo que indica un aumento en el costo de maduración de la cartera de créditos sin garantía”, escribió en una nota a clientes Gustavo Schroden, analista de Citigroup Inc.

Gran parte del negocio crediticio de Nubank está en Brasil, pero México se ha convertido en otro mercado importante para la firma. La filial mexicana alcanzó el punto de equilibrio en rentabilidad tras varios trimestres de pérdidas, un hito para Nubank mientras acelera inversiones en uno de los mercados bancarios más competitivos de América Latina.

La empresa enfrenta una competencia creciente en México de rivales como Plata Card, la fintech fundada por un exejecutivo del mayor banco digital de Rusia, y Revolut Ltd., luego de que ambas lanzaran operaciones bancarias completas en el país.

Nubank también está en las primeras etapas de creación de su banco en Estados Unidos tras recibir aprobación condicional a comienzos de este año. Al mismo tiempo, sigue invirtiendo en capacidades de inteligencia artificial. La compañía indicó el jueves que sus funciones de banquero privado con IA ya atienden a más de 15 millones de usuarios activos mensuales.