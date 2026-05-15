OpenAI se asocia con Plaid para dar asesoría financiera personalizada

OpenAI se está asociando con Plaid Inc. para ofrecer a consumidores que utilizan ChatGPT asesoría financiera personalizada basada en datos que compartan con las empresas tecnológicas.

ChatGPT, la plataforma de inteligencia artificial más conocida entre consumidores, hasta ahora solo ha podido ofrecer consejos genéricos: “automatice sus ahorros” o “reduzca la comida para llevar a una vez por semana”. Le faltaba una ventana hacia la vida financiera real de los consumidores para ofrecer recomendaciones más personalizadas.

Ahí es donde entra Plaid. Dado que la mayoría de los consumidores en Estados Unidos han vinculado una cuenta bancaria a una fintech mediante Plaid, el acceso a esos flujos de datos le daría a ChatGPT la capacidad de ofrecer asesoría amplia a un usuario. Por ejemplo, podría explicar exactamente qué tarjeta de crédito pagar primero y cuánto.

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El director ejecutivo de Plaid, Zach Perret, dijo que el objetivo es “permitir que las personas tengan una mayor libertad financiera”, lo que, según afirmó, “significa una mejor comprensión de los productos financieros que existen y una mayor confianza en el sistema financiero que rodea todo esto”.

Consultas financieras a la IA

Los consumidores recurren cada vez más a modelos de lenguaje de gran escala como ChatGPT para obtener asesoría financiera. La compañía dijo en un comunicado el viernes que más de 200 millones de usuarios han accedido a la plataforma para recibir ayuda con presupuestos, preguntas sobre inversiones y otras consultas relacionadas con finanzas. Tradicionalmente, estas eran preguntas respondidas por asesores, aunque firmas enfocadas en asesoría como Charles Schwab Corp. ahora están recurriendo a inteligencia artificial para mejorar y ampliar sus propias ofertas.

Anthropic PBC, fabricante de Claude, también está enfocándose en la oportunidad dentro de los servicios financieros para apuntar a las mayores firmas de Wall Street. La compañía presentó este mes agentes diseñados para manejar una combinación más amplia de tareas de servicios financieros.

Por ahora, el acceso de ChatGPT a cuentas financieras es solo de lectura, lo que significa que mover dinero o realizar otras acciones todavía debe ser hecho por el consumidor, dijo en una entrevista Ty Geri, líder de producto de OpenAI.

También existen aún algunas brechas que tendrían que resolverse para capturar realmente toda la situación financiera de un consumidor. El valor acumulado de una vivienda, por ejemplo, no aparecerá en una cuenta vinculada.

“Creo que habrá muchos pasos que daremos, con OpenAI y otros, para mejorar la calidad de las experiencias financieras y ampliar el alcance de las experiencias financieras que las personas podrán tener”, dijo Perret. “Mi intuición es que lo que lanzamos inicialmente no será lo mismo que tendremos en uno, dos o tres años, con OpenAI y con la industria en general”.

LM