Sheinbaum reemplaza al jefe de Pemex en medio de la presión por la deuda de la petrolera

El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, dejará el cargo y entregará el control a un experto financiero cercano a la presidenta en un momento en que la petrolera estatal enfrenta una pesada carga de deuda.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el cambio en un video publicado en X el jueves por la noche. Dijo que la salida de Rodríguez estaba planeada y que el consejo de administración de la petrolera estatal debe aprobar el nombramiento del director financiero, Juan Carlos Carpio, como nuevo jefe de Pemex.

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Los 21 meses de gestión de Rodríguez estuvieron marcados por desafíos mientras intentaba revertir la situación del gigante petrolero altamente endeudado. La producción cayó alrededor de 6% durante el periodo del exacadémico al frente de la compañía, hasta 1,65 millones de barriles diarios a finales de marzo. Mientras tanto, la enorme deuda de la empresa se ha mantenido elevada.

Los bonos de Pemex cayeron tras la noticia. Los títulos de la compañía con vencimiento en 2035 bajaron casi 1 centavo, hasta alrededor de 96 centavos por dólar el viernes, según datos de precios de bonos de Trace.

Durante su conferencia diaria del viernes, Sheinbaum dijo que eligió a Carpio por su profundo conocimiento de los esfuerzos de reducción de deuda de Pemex y del impulso de la compañía para integrar decenas de subsidiarias en una estructura más consolidada.

La presidenta señaló que es quien más conoce el proceso de consolidación de la empresa y enfrenta el desafío de continuar los esfuerzos de transformación, consolidar las refinerías, atender los sectores petroquímico y de fertilizantes, y la logística.

La presidenta dijo que Rodríguez no está siendo reemplazado por un mal desempeño.

Más disciplina fiscal en la administración de Sheinbaum

Matias Gomez Leautaud, principal analista para México de Eurasia Group, dijo que promover al director financiero para dirigir la empresa estatal de energía refleja el creciente enfoque de Sheinbaum en la disciplina fiscal dentro de su administración.

Agregó que esto encaja con un patrón que hemos visto en recientes cambios de gabinete y movimientos políticos, donde Sheinbaum está consolidando el control alrededor de figuras más alineadas con sus prioridades y estilo de gestión. Gomez Leautaud. Sheinbaum también parece cada vez más preocupada por tranquilizar a los mercados y evitar preocupaciones más amplias sobre estabilidad fiscal.

La salida de Rodríguez, un aliado cercano de Sheinbaum, ocurre dos semanas después de que Pemex registrara su tercera pérdida trimestral consecutiva mientras los amplios pagos de crédito erosionaban las ganancias. La compañía debía US$79.000 millones al 31 de marzo, lo que la convierte en la productora petrolera más endeudada del mundo.

Sheinbaum destinó más de US$40.000 millones a Pemex durante la gestión de Rodríguez para ayudar a la empresa a enfrentar pagos de deuda, altos costos de nómina y refinerías con dificultades. La presidenta también impulsó inversión privada para revitalizar los obsoletos campos petroleros y de gas del país, con el objetivo de que Pemex sea autosuficiente para 2027.

Esta semana, S&P Global Ratings revisó la perspectiva crediticia del país de estable a negativa, citando resultados fiscales persistentemente débiles, crecientes niveles de deuda y un débil crecimiento económico. La agencia también advirtió que el apoyo continuo esperado para Pemex seguiría agravando las rigideces fiscales de México.

El desafío de Carpio será ahora continuar reduciendo la deuda de la empresa y elevar la producción petrolera. El nuevo director general probablemente desempeñará un papel central en la revisión del gobierno sobre un posible plan de fracking y en las conversaciones en curso con la petrolera brasileña Petrobras sobre posibles asociaciones.

Sin embargo, John Padilla, director de Paramos Energy, cree que nombrar al director financiero como nuevo director general difícilmente dará tranquilidad a los mercados de que se avecinan cambios significativos.

Carpio fue anteriormente funcionario financiero de Ciudad de México cuando Sheinbaum era alcaldesa. En ese cargo trabajó para Luz Elena González, actual secretaria de Energía del país. Carpio dijo en el video publicado en X que su enfoque estará 100% en fortalecer la empresa y la soberanía energética del país. Rodríguez ahora dirigirá el Instituto de Electricidad y Energías Limpias de México.

Por su parte, el estratega de Bradesco Rodolfo Ramos cree que no parece que el objetivo de esta designación sea generar un cambio drástico en la forma en que se administra Pemex, porque de ser sí el cambio habría sido a nivel de la Secretaría de Energía”.