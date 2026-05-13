S&P cambia a negativa la perspectiva de México por deuda y bajo crecimiento

S&P Global Ratings revisó la perspectiva crediticia de México de estable a negativa, citando resultados fiscales persistentemente débiles, niveles de deuda en aumento y un crecimiento económico débil.

La firma modificó sus perspectivas al tiempo que reafirmó la calificación de México en BBB, dos escalones por encima del grado especulativo, y a la par con Indonesia y Grecia.

México está cada vez más cerca de perder su codiciada calificación de grado de inversión. La nota de S&P coincide con la de Moody’s Ratings, que también le asigna una perspectiva negativa. Mientras tanto, Fitch Ratings sitúa al país justo un nivel por encima del grado especulativo, con una perspectiva estable. Una rebaja a grado especulativo por parte de dos de las tres principales firmas obligaría a algunos gestores de fondos a vender bonos del gobierno.

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Las razones de la calificación

“La perspectiva negativa refleja el riesgo de una consolidación fiscal muy lenta, debido en gran medida al bajo crecimiento económico, lo que resulta en un aumento más rápido de lo esperado de los niveles de deuda pública y una mayor carga de intereses”, dijo S&P en un informe.

La presidenta Claudia Sheinbaum diseñó un paquete de rescate para la empresa estatal de perforación petrolera, Petróleos Mexicanos. Según S&P, el apoyo continuo a la compañía “seguiría agravando la rigidez fiscal de México “.

La incertidumbre en torno a la revisión de este año del acuerdo comercial T-MEC también está afectando la confianza inversionista.

LM