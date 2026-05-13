LinkedIn recorta empleos en plena expansión de la inteligencia artificial de Microsoft

LinkedIn de Microsoft Corp. está recortando trabajadores en el último movimiento del sector tecnológico para reducir plantillas en la era de la inteligencia artificial.

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La red social profesional debe ofrecer un mayor impacto a los usuarios y operar de forma más rentable, dijo el director ejecutivo de LinkedIn, Daniel Shapero, a los empleados en un memorando el miércoles. Las reducciones afectarán a diversas funciones laborales, incluidas ingeniería, producto y marketing, escribió.

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“Como parte de nuestra planificación empresarial habitual, hemos implementado cambios organizacionales para posicionarnos mejor de cara al éxito futuro”, dijo un portavoz de la empresa.

Microsoft ha estado recortando gradualmente empleos en los últimos años en medio de la presión sobre los márgenes generada por la expansión de centros de datos y otras infraestructuras para sus servicios de inteligencia artificial.

El alcance total de los recortes no pudo determinarse. La división cuenta con 17.500 empleados, según su sitio web.

Adquirida en 2016, LinkedIn ha operado en gran medida de forma independiente del resto de la compañía. Reportó US$17.800 millones en ingresos en el último año fiscal de Microsoft, que finalizó en mayo de 2025.

La división está bajo la supervisión del vicepresidente ejecutivo Ryan Roslansky, quien también supervisa el software Office de Microsoft. Shapero, que ha sido ejecutivo en la empresa desde antes de la adquisición, fue nombrado jefe de LinkedIn el mes pasado.