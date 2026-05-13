Microsoft reveló que ya invirtió más de US$100.000 millones en OpenAI

Microsoft Corp. ha invertido más de US$100.000 millones en su colaboración con OpenAI, una cifra que refleja la importancia del papel que desempeña el fabricante de software en el crecimiento de la empresa de inteligencia artificial.

Elon Musk estaba obsesionado con controlar OpenAI, dijo el martes el CEO de la empresa de inteligencia artificial, Sam Altman

Esa cantidad incluye las inversiones iniciales de Microsoft en OpenAI, así como los costos de construcción de infraestructura y alojamiento de los recursos informáticos de OpenAI, según declaró el lunes Michael Wetter, ejecutivo de acuerdos de Microsoft. Precisó que se trata de una cifra acumulada hasta el actual ejercicio fiscal, que finaliza en junio.

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Muchos de esos costos se asumieron antes de generar ingresos, señaló Wetter. “Necesitábamos construir la infraestructura de Azure antes de proporcionar esos servicios a OpenAI”, dijo, en referencia a la división de computación en la nube de Microsoft.

Wetter testificó como parte del sonado caso de Elon Musk contra OpenAI y Microsoft en un tribunal federal de Oakland, California. En una demanda presentada en 2024, Musk acusó a los cofundadores de OpenAI, Sam Altman y Greg Brockman, de abandonar la misión fundacional de la startup como organización sin fines de lucro al servicio de la humanidad, después de avanzar hacia un modelo con fines de lucro. La persona más rica del mundo alegó que Microsoft contribuyó a esa supuesta traición.

Microsoft invirtió unos US$13.000 millones en el creador de ChatGPT hasta principios de 2023 y ha sido su principal proveedor de infraestructura en la nube. La semana pasada, el director ejecutivo Satya Nadella afirmó que la empresa aspiraba a obtener un retorno de US$92.000 millones sobre sus grandes inversiones iniciales en OpenAI.

Las inversiones “dieron buenos resultados porque asumimos el riesgo”, declaró Nadella durante su testimonio. Desde entonces, la valuación de OpenAI se ha disparado hasta alcanzar los US$852.000 millones a finales de marzo. En octubre, la participación de Microsoft en la empresa estaba valorada en unos US$135.000 millones.

Microsoft y OpenAI han discutido los términos de su asociación y, con el tiempo, han entrado en una competencia más directa entre sí. Como parte de la reestructuración de OpenAI el año pasado, Microsoft recibió una participación de 27% en la startup.

OpenAI, Altman, Brockman y Microsoft han negado haber cometido irregularidades y sostienen que las acusaciones de Musk constituyen un acoso infundado destinado a impulsar su propia startup de inteligencia artificial, xAI, lanzada en 2023.