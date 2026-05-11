BTS, crisis económica y tensión con Estados Unidos: el complejo escenario que enfrenta México

Enrique Hernández, periodista mexicano, aseguró en diálogo con Canal E que los recitales de BTS en Ciudad de México generaron un fuerte impacto económico en medio de un contexto de bajo crecimiento, incertidumbre política y tensión diplomática con Estados Unidos.

La visita de la banda surcoreana BTS a México no solo movilizó a miles de fanáticos, sino que también generó un fuerte impacto económico para la capital mexicana. Según explicó Hernández, periodista especializado en política y economía, “en tres días generó al menos 100 millones de dólares para esta economía de la capital de la Ciudad de México”.

El fenómeno musical tomó además una dimensión política inédita luego de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibiera oficialmente al grupo. Hernández recordó que el gobierno intervino para facilitar el regreso de la banda tras los problemas registrados con la venta de entradas en 2025. “Encontraron un apoyo gubernamental para que también sus fans pudieran verlos en vivo”, sostuvo.

Sin embargo, el evento también abrió un debate interno en México debido al delicado contexto económico que atraviesa el país. “La Presidenta de la República Mexicana no ha logrado levantar la economía mexicana”, afirmó Hernández, quien remarcó que persiste la falta de inversión y de confianza empresarial.

Economía estancada y falta de confianza

Durante la entrevista, el periodista explicó que el gobierno de Claudia Sheinbaum debió retroceder en varias medidas económicas para intentar recuperar previsibilidad. Entre ellas mencionó cambios en las políticas energéticas, mineras y de exploración de gas.

“México está tratando de que lleguen todas estas empresas que producen esta electricidad verde”, explicó Hernández sobre el impulso a las energías renovables y los incentivos fiscales implementados recientemente.

Aun así, aseguró que las medidas todavía no alcanzan para reactivar la economía. “La industria mexicana en este instante está prácticamente en crecimiento cero”, advirtió. Además, señaló que la inseguridad, la corrupción y el cobro de “derecho de piso” continúan afectando seriamente la confianza de los inversores.

El periodista también subrayó que, pese al crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos, el escenario interno sigue siendo complejo para el empleo y la producción.

Trump, Sinaloa y la presión política sobre México

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue el aumento de la tensión diplomática con Estados Unidos luego de las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Hernández consideró que detrás de las declaraciones de Donald Trump existe una estrategia política vinculada a la situación interna estadounidense. “Ahora abre este frente con México para poder también tener una cuestión mediática en Estados Unidos”, aseguró.

Además, indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum salió públicamente en defensa del gobernador sinaloense y exigió pruebas concretas al gobierno estadounidense. Según el periodista, el conflicto ocurre en un momento sensible tanto para la política mexicana como para el escenario electoral norteamericano.