El Riesgo País sube a 538 puntos básicos por la presión internacional sobre los bonos soberanos emergentes

El Riesgo País de Argentina revirtió su sendero descendente y cerró este viernes 15 de mayo de 2026 en 538 puntos básicos, interrumpiendo el optimismo que había dominado la apertura de la semana. Tras haber quebrado el piso técnico de las 500 unidades en las ruedas previas debido a factores locales, los títulos de renta fija soberana sufrieron el impacto directo de un escenario global complejo, caracterizado por el aumento de las tasas del Tesoro estadounidense y tensiones geopolíticas internacionales.

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El índice de JP Morgan registró un incremento neto en comparación con las jornadas anteriores, consolidando un reacomodamiento generalizado de las carteras en el mercado bursátil.

De acuerdo con el panel de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó las operaciones de este viernes en 538 puntos. Durante el transcurso de la rueda, el indicador financiero de referencia abrió en un nivel de 525 puntos, valor que a su vez constituyó el mínimo intradiario. Con el correr de las horas y una mayor selectividad de los fondos globales, que presionó a la baja las cotizaciones de los bonos en dólares, el diferencial subió hasta alcanzar un máximo diario de 540 unidades, recortando levemente hacia el final de la sesión para ubicarse en el valor de cierre reportado por la plataforma privada.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del índice durante los últimos días estuvo marcada por una volatilidad con contrastes nítidos entre las variables internas y externas. El período comercial se inició bajo un fuerte optimismo el lunes 11 de mayo, cuando el Riesgo País perforó la resistencia psicológica de las 500 unidades para cerrar en 496 puntos básicos, estableciendo su menor valor de los últimos meses. Como detalló el analista Milo Farro en el portal especializado de Rava Bursátil, "este contexto coincide con la reciente mejora en la calificación de Fitch y el aumento de las reservas internacionales". El mercado local convalidó una respuesta positiva inicial al ascenso de la nota soberana desde la categoría «CCC+» hasta «B-».

Sin embargo, a partir de la jornada del martes 12 de mayo, la tendencia favorable comenzó a revertirse de la mano de factores internacionales. Ese día, el Riesgo País subió a 511 puntos, una dinámica de ajuste técnico que continuó extendiéndose el miércoles 13 de mayo al registrar 523 puntos y que se mantuvo en un nivel de 525 puntos al concluir la sesión del jueves 14 de mayo. Las dudas en Wall Street respecto a los datos económicos mayoristas estadounidenses influyeron en el desempeño de la deuda emergente, obligando al indicador local a ceder el terreno que había ganado tras el hito crediticio.

Finalmente, la rueda de este viernes 15 de mayo consolidó un incremento acumulado en comparación con el piso de la semana. Esto se da luego de haber empezado la semana por debajo de las 500 unidades por primera vez desde enero. Las oscilaciones de los activos globales y la suba en las tasas de interés americanas continuaron actuando como elementos de resistencia para la renta fija local, que cerró la semana en 538 puntos.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico que calcula la sobretasa de interés que debe pagar un Estado emergente al colocar bonos en los mercados de capitales, tomando como base comparativa el rendimiento de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Este instrumento técnico, confeccionado y publicado por la entidad de inversión internacional JP Morgan bajo el nombre de EMBI (Emerging Market Bond Index), se cuantifica a través de puntos básicos. Una relación analítica de 100 puntos básicos se traduce matemáticamente en una tasa adicional equivalente al 1% anual por encima del costo de endeudamiento considerado libre de riesgo.

Este indicador se utiliza de manera generalizada como un termómetro para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y la probabilidad de un evento de impago o reestructuración forzosa (default). El indicador sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Cuando las cotizaciones de mercado de los títulos públicos de una nación caen, sus rendimientos asociados se elevan por efecto inverso, lo que genera un aumento automático en el spread del Riesgo País.

Para el caso específico de la economía argentina, la versión implementada corresponde al EMBI Global Diversified (EMBIGD), el cual administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana emitidas bajo legislación local y extranjera. El monitoreo diario de este dato es un parámetro seguido de cerca por analistas y tesorerías corporativas del sector privado de cara a la planificación de proyectos a largo plazo. Esto se debe a que el valor absoluto del indicador determina las condiciones de financiamiento generales, ya que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.