Diputados del peronismo quiere que el Gobierno informe sobre el pedido de Milei a Elon Musk de un vehículo Tesla

Luego de que el presidente Javier Milei admitiera públicamente que le solicitó al empresario Elon Musk que le obsequiara un automóvil Tesla “para Argentina”, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria impulsó un pedido de informes para que la Secretaría General de la Presidencia detalle cuántos regalos, donaciones, beneficios, obsequios o cesiones gratuitas recibió el mandatario desde su llegada a la Casa Rosada.

La iniciativa parlamentaria fue promovida por los legisladores Juan Marino, Pablo Todero, Christian Zulli, Jorge Araujo Hernández, Hilda Aguirre, Lorena Pokoik y Sabrina Selva, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

El requerimiento también pidió precisiones sobre el modo en que esos presentes fueron registrados, cuál fue su destino final y si alguno de ellos podría haber encuadrado en una eventual vulneración de la Ley de Ética Pública o en una posible figura de dádiva.

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El Tesla en el Congreso. ¿Un triunfo de Milei?

Regalos a Javier Milei y el antecedente del "DipuTesla"

La presentación se produjo luego de que Milei respaldara al diputado libertario Manuel Quintar por exhibir en el estacionamiento de la Cámara de Diputados su llamativa camioneta Tesla Cybertruck, recientemente adquirida e importada desde Estados Unidos.

El diputado Manuel Quintar posa junto a su Tesla Cybertruck en el estacionamiento del Congreso

Durante una entrevista televisiva, el Presidente recordó que en abril de 2024 condujo una unidad similar de Tesla durante una visita a Musk en Texas y contó que, tras esa experiencia, le hizo un pedido al empresario.

"Cuando terminé, me bajé y le dije a Elon (Musk) si me regalaba una para Argentina. Pero no me dio pelota", evocó el jefe de Estado en el reportaje.

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Juan Marino, principal impulsor de la iniciativa legislativa, sostuvo que "el Presidente no puede pedir regalos a empresarios, potenciales inversores, proveedores o sujetos con intereses frente al Estado".

"La ley es clara: los funcionarios no pueden recibir regalos personales por el cargo que ocupan. Si un obsequio se recibe por la investidura presidencial, debe registrarse y, cuando corresponde, incorporarse al patrimonio del Estado Nacional”, indicó el dirigente vinculado al Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof.

Obsequios a Javier Milei y los vínculos con empresas de Elon Musk

El proyecto reclama que el Poder Ejecutivo precise si Milei incorporó al registro oficial la totalidad de los obsequios recibidos, si existieron presentes rechazados o restituidos, si se realizaron solicitudes similares a otros empresarios o inversores y cuál fue la participación de la Oficina Anticorrupción en esos procedimientos.

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Asimismo, el expediente solicita información detallada sobre posibles vínculos entre compañías asociadas a Elon Musk —como Tesla, SpaceX, Starlink o X Corp.— y el Estado argentino, incluyendo contratos, autorizaciones, permisos, beneficios, gestiones o negociaciones en curso.

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"Queremos saber si Milei comprende la diferencia entre un regalo personal prohibido y un obsequio institucional que pertenece al Estado, no a su patrimonio personal”, afirmó Marino.

La iniciativa parlamentaria menciona de manera explícita la Ley 25.188 de Ética Pública, el Decreto 1179/2016 y el régimen del Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos, que establece la obligación de declarar los presentes recibidos cuando la normativa habilita su aceptación y de incorporarlos al patrimonio estatal cuando corresponda.

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