Nuevo exabrupto de Lilia Lemoine: "Los artistas no son esenciales, por eso son fáciles de comprar"

La diputada nacional Lilia Lemoine protagonizó una nueva polémica este fin de semana al cuestionar el rol del arte en la sociedad, al afirmar en redes sociales que “los artistas no son esenciales”, en el marco de un debate público surgido tras un cruce televisivo sobre economía y formación académica. Los atacó al decir: "son fáciles de comprar".

Las declaraciones se produjeron luego de una discusión emitida en TN entre una militante libertaria y una estudiante de Artes Audiovisuales, lo que derivó en una reacción en la red social X, donde Lemoine desarrolló su postura agresiva sobre el sector cultural.

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En ese contexto, la legisladora sostuvo que las producciones artísticas no cumplen funciones básicas para la vida cotidiana, al remarcar que “no se comen ni se respiran”, y vinculó esa característica con una supuesta vulnerabilidad del sector frente a intereses políticos “son fáciles de comprar y usar como arma del socialismo”, afirmo.

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Además, planteó que los estudiantes de carreras artísticas serían “fáciles de influenciar”, al considerar que determinados espacios culturales estarían atravesados por una lógica ideológica, lo que, según su visión, condiciona la independencia del trabajo artístico.

En otro tramo de su descargo, Lemoine, que fue cosplayer y apareció en un famoso video succionando un joystick, cuestionó expresiones del arte contemporáneo asociadas a agendas de género y performances, a las que calificó de provocativas y alejadas del público masivo, poniendo en duda su valor dentro del circuito cultural.

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“Está perfecto, el arte es lucha… no en perfos idióticas de tipas vestidas de rojo haciendo hakas”, lanzó. Luego ironizó: “¿Quién pagaría por ver eso?”. La diputada cerró con otra frase que generó repercusión en redes sociales: “Te imaginás contratar al grupo de arte ‘los hombres menstruantes’ para que bailen en la fiesta de 15 de la nena”.

No es la primera vez que la diputada protagoniza controversias públicas: en reiteradas ocasiones ha utilizado sus plataformas digitales para criticar a universidades, movimientos feministas y sectores vinculados al ámbito cultural.

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