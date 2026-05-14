"Ojalá yo pudiera comprarme uno": Milei defendió al diputado del Tesla y apuntó contra periodistas

Javier Milei defendió al diputado libertario Manuel Quintar, quien llegó al Congreso con una Tesla Cybertruck valuada en aproximadamente USD 250.000, y pidió que los periodistas presenten su patrimonio. El Presidente habló del caso en el streaming oficialista Carajo, donde también cargó contra comunicadores y dirigentes opositores.

"Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?", dijo Milei sobre el vehículo del legislador jujeño. Para el mandatario, cuestionar la compra de la camioneta es "un argumento comunista". Luego sostuvo que, si una persona compra un bien con dinero propio, puede gastarlo como quiera.

El Presidente negó que Martín Menem hubiera retado a Quintar por haber llegado con la camioneta a las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Según contó, llamó al titular de la Cámara baja después de ver una publicación de la periodista Cecilia Boufflet sobre el episodio.

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"Lo llamé a Martín, porque si Martín dijo eso, me la iba a agarrar con él", relató Milei. De acuerdo con su versión, Menem le respondió: "No, ni en pedo, si el flaco se la compró con la propia, qué me importa".

El mandatario reforzó esa postura con otra frase: "Si el tipo se ganó honestamente, se lo gasta en lo que se le canta el culo, ¿a mí qué me importa?". La Cybertruck de Quintar es una de las pocas unidades de ese modelo que circulan en la Argentina.

El pedido contra los periodistas

Milei también llevó la discusión hacia el patrimonio de los periodistas. Lo hizo mientras avanza la investigación sobre Adorni, expediente en el que la Justicia analiza gastos, viajes, inmuebles, divisas y criptoactivos vinculados al jefe de Gabinete.

"Me gustaría que los periodistas presenten un proyecto para que sean personas políticamente expuestas y presenten su patrimonio", afirmó el Presidente. Luego agregó: "Si están limpios… Si su opinión está libre, que muestren su recibo y cuenten cómo depurar a estos mentirosos que mienten con políticos de fondo".

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El jefe de Estado sostuvo que los periodistas "van a llorar" porque, según dijo, defienden "el derecho de arruinar la vida sin costo". También cuestionó los tiempos de la Justicia frente al impacto público de las acusaciones mediáticas.

Críticas con nombre propio

Durante la entrevista, Milei apuntó contra distintos periodistas. Entre ellos, mencionó a Débora Plager, a quien acusó de ser "cómplice de genocidio" por haber defendido la ley de despenalización del aborto cuando fue tratada en el Congreso.

El Presidente vinculó sus críticas con el caso de los ocho fetos encontrados en la Clínica Santa María de Villa Ballester. "Yo me pregunto cuál es su formación en temas de biología y bioética para ir a exponer siendo solo una periodista", afirmó. Luego extendió la acusación a quienes defendieron la legalización del aborto.

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Horas antes, en Neura, Milei había vuelto a defender el rumbo económico tras el dato de inflación de abril y denunció un supuesto "intento de golpe de Estado". En las dos entrevistas, el mandatario combinó la defensa de su gestión con críticas a la oposición, a la izquierda y a sectores del periodismo.

El cruce y la causa Adorni

El cruce llega mientras el Gobierno enfrenta el avance de la causa sobre Adorni. La fiscalía de Gerardo Pollicita impulsa medidas de prueba sobre los movimientos financieros del jefe de Gabinete, después de detectar operaciones y criptoactivos que no figurarían en su declaración jurada.

Milei evitó concentrarse en el expediente y corrió el foco hacia quienes investigan o difunden esos temas. Su planteo sobre el patrimonio de los periodistas apareció como respuesta política a las críticas por el caso Quintar y por las investigaciones patrimoniales que rodean a funcionarios del oficialismo.

DCQ