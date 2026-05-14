Tensión en un acto de Kicillof: pidieron por Cristina Kirchner y respondieron con "Axel presidente"

La clase inaugural de un curso de formación política del PJ bonaerense terminó exponiendo una discusión que el peronismo todavía no logra ordenar. Mientras Axel Kicillof comenzaba su discurso en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, una militante le reclamó que se pronunciara por la libertad de Cristina Kirchner. El gobernador no respondió al micrófono, asintió con la cabeza y, segundos después, otro sector del auditorio contestó con el canto: "Presidente, Axel presidente".

El episodio ocurrió durante una actividad encabezada por Kicillof y el intendente de La Plata, Julio Alak, en el lanzamiento de un curso de formación del Partido Justicialista bonaerense. La escena mostró, en pocos segundos, la incomodidad que todavía genera el lugar de CFK dentro del armado peronista y la proyección presidencial del gobernador hacia 2027.

El reclamo por Cristina Kirchner

El momento de mayor tensión se produjo cuando Kicillof iniciaba su exposición ante el teatro colmado. Desde el público, una mujer comenzó a pedirle una definición por la libertad de la exmandataria condenada por corrupción. Parte de los presentes intentó silenciarla, mientras desde otro sector del Coliseo Podestá se escuchó un reclamo similar.

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En uno de los pasillos, un joven desplegó una bandera con la consigna "Cristina Libre". Personal del teatro se acercó y le pidió que la doblara, sin que la situación pasara a mayores. Desde otro sector del auditorio llegó la respuesta: un grupo empezó a cantar "Axel presidente".

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Los dirigentes presentes intentaron ordenar la actividad y Kicillof siguió con su discurso. Recién sobre el final hizo una mención explícita a la expresidenta, cuando cerró con una fórmula de identidad peronista: "Viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina".

Alak había hablado de la "injusta detención"

La intervención de la militancia llegó después de que Julio Alak se pronunciara sobre la situación judicial de Cristina Kirchner. El intendente platense y secretario de formación política del PJ bonaerense sostuvo que los partidos políticos son "organizaciones libres del pueblo" y que deben ser fortalecidos.

"Los dirigentes de los partidos siempre han sido perseguidos, con su detención, su exilio, con su muerte. Por eso, hoy también con Axel condenamos la detención injusta de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner", afirmó Alak. Esa frase fue acompañada por aplausos del auditorio.

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La diferencia se notó enseguida: el aplauso a Alak fue amplio, pero el pedido directo a Kicillof abrió otra reacción dentro de la sala. La secuencia mostró la convivencia difícil entre la reivindicación de Cristina Kirchner y el armado propio que distintos sectores del peronismo bonaerense empiezan a proyectar alrededor del gobernador.

Kicillof y el armado hacia 2027

Antes de ingresar al teatro, Kicillof fue consultado por la aparición de Sergio Uñac como nuevo posible candidato presidencial dentro del peronismo. El exgobernador de San Juan y actual senador provincial lanzó su postulación el último domingo y, según trascendió, contaría con el aval de Cristina.

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"Bienvenidos todos los compañeros y compañeras", respondió Kicillof. Luego agregó que ve "mucho entusiasmo dentro del peronismo" y repitió una idea que viene sosteniendo en sus últimas intervenciones: "Este es un año de construcción política".

Durante su discurso, el gobernador también vinculó la formación política con el proceso electoral que se abre hacia 2027. "Queremos que este espacio sea la herramienta para que el movimiento le devuelva a su militancia la capacidad de interpretar la realidad y de transformarla", planteó. Más adelante, agregó: "Camino hacia 2027, tenemos un programa que necesita intérpretes y articuladores: esa formación arranca aquí y ahora".

La foto del PJ bonaerense

A Kicillof y Alak los acompañaron las principales autoridades del PJ bonaerense. Estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario y Federico Otermín, ambos vicepresidentes del partido, además del diputado provincial Mariano Cascallares, intendente en uso de licencia de Almirante Brown y secretario general del espacio.

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En los palcos principales se ubicó parte del gabinete bonaerense. También participaron intendentes alineados con el Movimiento Derecho al Futuro, el armado político que impulsa el kicillofismo. Entre los presentes estuvo Ricardo Marino, de Carmen de Patagones, dirigente del Frente Renovador de Sergio Massa, a quien Alak saludó especialmente desde el escenario.

En primera fila también se sentó el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que recibió una mención personalizada. El PJ bonaerense buscó mostrar volumen político alrededor de una actividad de formación, pero el reclamo por Cristina Kirchner volvió a ordenar la escena alrededor de una pregunta incómoda: quién conduce al peronismo hacia 2027.

DCQ