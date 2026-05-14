Carlos Heller habló sin filtros en el programa "QR!" de Pablo Caruso: "Milei dice que la justicia social es un delito"

En el programa “QR!” de Canal E, conducido por Pablo Caruso, el exlegislador Carlos Heller apuntó contra el Gobierno: “La inflación anual está en 32,4%, la que estaba en el presupuesto era 10,1%. Yo intervine en el debate del presupuesto y les dije eso mismo, que era un dibujo todo el presupuesto. Ellos no podían presuponer como estaban presuponiendo porque era evidente que se trataba de un dibujo enorme”. También afirmó: “Milei dice que la justicia social es un delito porque les saca a unos para darles a otros”

Sobre el presupuesto, detalló: “En los 4 meses acumulado 12,3%. Le erraste. Pero, además, ¿qué es lo que más subió? Los regulados. Los regulados son los que maneja el Gobierno. Es decir, el transporte. 4,7 en el mes. 17,5 en el acumulado del 2026. Y 43% en el anualizado. Es decir, los precios que fija el Gobierno tuvieron una evaluación anualizada del 43% que es mucho más alto que la inflación”.

Para luego explicar: “Quiero decir que es todo lo que vienen haciendo, porque todo tiene que ver con el manejo del gasto, todo eso se refleja en como suben los precios porque el objetivo tiene que ver con la búsqueda del equilibrio fiscal”.

Carlos Heller en "QR!"

Carlos Heller sobre la inflación

El exdiputado afirmó: “El Presidente se cansó de decirnos que la inflación era un fenómeno monetario, y si la inflación era un fenómeno monetario no se puede entender porque suben de esta manera los precios regulados”.

Para luego asegurar: “No es verdad que bajando la inflación resolvés los problemas de la gente”.

Carlos Heller recordó el plan "platita" y cuestionó el golpe de Estado denunciado por Milei

Tras ver en “QR!” fragmentos de la entrevista que Milei dio en el streaming Neura, Heller señaló un punto importante: “Creo que es la primera vez que lo escuchó, que reconoce que estamos en recesión, que hay caída de la actividad económica y que hay caída del poder adquisitivo de los salarios. Dice lo otro era peor, pero eso es indemostrable”.

Por las dudas, aclaró: “Yo no estoy defendiendo lo que no funcionó bien, estoy tratando de encontrar una lectura más racional a eso que se dice. Porque la política que ellos menosprecian y llaman plan platita era tratar de darle a los trabajadores una recomposición laboral que no los hiciera perder frente a la inflación. Habría que tratar de recordar todo lo que se intentó hacer con el control de precio y que todos estos saboteaban para que no sucedan”.

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Y especificó: “Insisto hubo acciones deliberadas, en los supermercados y demás, desobediencia civil, que hoy de ninguna manera se ha dado, porque el Presidente habla de golpe de Estado al funcionamiento de uno de los poderes del Estado”.

Para luego explicar: “Decir que el funcionamiento del Parlamento era una actitud golpista, y decir que la sanción de la ley de los recursos para las universidades, para las personas con discapacidad y todas las cosas que sancionamos, eran todas cosas golpistas es asumir que solo tenemos salida por vía de un ajuste brutal y con un sacrificio enorme de la ciudadanía. Yo creo que no es un análisis ajustado a la realidad, no es correcto”.

Por las dudas, remarcó su punto de vista: “Decir que el Congreso sancionando estas leyes de las que estamos hablando tenía una actitud golpista o decir que la movilización popular es una actitud golpista es como que lo único que se puede hacer es esperar que el Gobierno haga lo que hace sin decir nada y quedarse quieto”.

Y sumó: “Es antidemocrático el concepto”.

Carlos Heller sobre el tema fiscal, el aumento de la morosidad y el ajuste

El exdiputado dijo: “Vamos a tomar otra cosa provocativa: el tema fiscal. Yo voy a empezar diciendo: nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos enemigos del ajuste para resolver el tema fiscal. Apliquemos política impositiva progresiva".

Y, a continuación, afirmó: "Hay manera de resolver el problema fiscal que no sea ajustando. No habría que tener déficit fiscal, pero no por la vía del ajuste, sino por la vía de una mejor forma de distribuir los ingresos”.

El exdiputado aseguró: “Los datos de la economía no convalidan las promesas de campaña de Milei”. A continuación, denunció que el Presidente “dice que la justicia social es un delito porque les saca a unos para darles a otros”.

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Heller advirtió: “Si siguiera incrementándose la morosidad, en algún lugar el cinturón te ahorca. Es muy grave el crecimiento de la morosidad. No es que lo va a resolver el sistema dentro del sistema. El sistema se va a cuidar como cualquier empresa. El sistema va a subir los requisitos para dar crédito”.

El exdiputado también remarcó que “el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los argentinos, sino el ajuste genera más ajuste”.

Carlos Heller sobre el conflicto entre vendedor callejeros y comerciantes

En referencia a los operativos policiales realizados en diferentes barrios en la ciudad de Buenos Aires, donde fueron detenidos vendedores callejeros, Heller advirtió: “Nos van llevando siempre a conflictos falsos. El conflicto entre el vendedor ambulante y el dueño del comercio de la misma calle, que no vende y está desesperado, dice lo poco que podría vender me lo saca el del carrito, que no paga impuestos".

En ese contexto, remarcó, "el drama final es que no alcanza, entonces, me peleo con el que tengo más a tiro, digo: 'Sácame a este de la calle que me está compitiendo de manera desleal'”.

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“El enojo que puede tener el presidente de un club, con la subjetividad que todos los que somos hinchas tenemos. Entonces yo puedo entender la bronca, el enojo y demás, pero el final tiene que ver con ‘me voy de comité ejecutivo, estoy listo para iniciar la reconstrucción', y los reconstructores son los que quieren terminar con las asociaciones civiles sin fines de lucro y pasar a las sociedades anónimas deportivas", advirtió.