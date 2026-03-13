Protestas y cierres de fábricas: Carlos Heller y Pablo Caruso analizaron en "QR!" la situación crítica de las provincias

En la previa del programa “QR!”, emitido por Canal E, Pablo Caruso, conductor del ciclo, junto con el exdiputado nacional Carlos Heller y el periodista Martín Granovsky analizaron la situación social y económica de varias provincias argentinas. “Hay situaciones en las provincias que no dan para más”, advirtió Heller al comenzar el debate sobre los reclamos de docentes y trabajadores frente a aumentos salariales insuficientes y cierres de fábricas.

Durante la conversación, destacaron el caso de Catamarca, donde los docentes autoconvocados se movilizaron por salarios que consideran bajos y condiciones laborales difíciles. “Un docente que recién ingresa gana un poco más de quinientos mil pesos. Y esto está pasando en la provincia en la que más creció el empleo público”, explicó Caruso, mientras detallaba la proximidad de nuevas protestas, coordinadas con el regreso del gobernador Raúl Jalil de Estados Unidos.

El programa también abordó la situación industrial. En Aguilares, la histórica planta de calzado Tópper atraviesa una crisis que amenaza con dejar sin empleo a cientos de trabajadores. “Esto demuestra cómo el cierre de fábricas y la competencia de importaciones afecta directamente a los sectores más vulnerables”, señaló Granovsky.

En San Juan y Tucumán, los reclamos docentes se suman a emergencias por inundaciones que obligaron a miles de personas a evacuar. “Durante la noche, familias quedaron al costado de la ruta con sus autos y carpas tratando de escapar del agua. Los docentes fueron protagonistas ayudando a los chicos a mantenerse a salvo”, agregó Heller.

También se repasaron conflictos en Santa Cruz y Jujuy, donde los ajustes fiscales y congelamientos salariales provocaron movilizaciones de docentes, policías y médicos. En Tucumán, sindicatos y federaciones industriales, como la Unión Industrial, exigieron al gobierno respuestas ante la caída de la actividad y la presión sobre los trabajadores.

Los panelistas coincidieron en que la transferencia de responsabilidades de la Nación a las provincias, sin partidas presupuestarias suficientes, profundiza las tensiones. “Cuando los recursos no alcanzan, se ajusta sobre los salarios o sobre la cantidad de docentes y servicios disponibles. Es una rueda interminable que afecta a la gente”, señaló Heller.

Caruso remarcó que los distintos modelos de país se reflejan en estas decisiones: “Se puede priorizar cubrir necesidades sociales o mantener superávits fiscales. Las tensiones actuales muestran claramente qué camino se está tomando”, concluyó.

