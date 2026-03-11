Baradel deja Suteba tras 18 años y no se presentará a la reelección

Después de más de 18 años al frente del sindicato docente más grande de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel anunció que no se presentará a las próximas elecciones del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). La decisión marca el cierre de una etapa en la conducción del gremio, donde fue una de las figuras más visibles del sindicalismo educativo argentino.

Las elecciones internas del sindicato se realizarán el 13 de mayo y las nuevas autoridades asumirán el 23 de ese mismo mes. La lista oficialista Celeste llevará como candidata a María Laura Torre, dirigente histórica del gremio y parte del mismo espacio político que conduce Baradel desde hace años.

Aunque dejará la conducción de Suteba, el dirigente adelantó que seguirá activo en la vida sindical. Actualmente es secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y también ocupa la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), cargos que buscará renovar este año.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Es importante darle continuidad a una construcción colectiva y tender puentes con los compañeros más jóvenes”, explicó el dirigente al confirmar su decisión.

Un dirigente clave en los conflictos docentes

La figura de Baradel se volvió especialmente conocida en la última década por los fuertes conflictos salariales entre los gremios docentes y distintos gobiernos provinciales.

Uno de los momentos más tensos ocurrió durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense. Durante ese período, las negociaciones paritarias derivaron en numerosos paros y en un enfrentamiento político que ocupó durante meses el centro del debate público.

Primera amenaza de paro docente para el gobierno bonaerense

El año más conflictivo fue 2017, cuando las discusiones salariales se extendieron durante gran parte del ciclo lectivo y provocaron reiteradas suspensiones de clases en escuelas públicas.

Antes de eso, Baradel también había protagonizado una extensa huelga docente durante la gestión de Daniel Scioli, que dejó más de 20 días consecutivos sin clases en la provincia. El dirigente siempre sostuvo que esas medidas respondieron a la defensa del salario docente y de las condiciones de trabajo.

Laura Jure mantiene rango de ministra tras su salida de Desarrollo Social

El escenario sindical cambió en los últimos años. Durante el gobierno nacional de Alberto Fernández, el sindicalismo docente mantuvo una relación más cercana con el oficialismo. En plena pandemia, Baradel fue uno de los referentes gremiales que reclamó con más fuerza mantener cerradas las escuelas para evitar contagios de COVID-19.

La tensión también fue menor durante la gestión provincial de Axel Kicillof. En más de seis años de gobierno, el sindicato docente evitó medidas de fuerza prolongadas. La excepción fue un paro realizado a comienzos de marzo junto a otros gremios del sector.

La elección que definirá la nueva conducción

Con la salida de Baradel, Suteba abrirá una nueva etapa interna. La lista oficialista Celeste buscará mantener el control del gremio con la candidatura de Torre. Del otro lado competirá la Lista Multicolor, vinculada a sectores de izquierda y encabezada por la diputada Romina Del Plá, que actualmente conduce algunas seccionales del sindicato.

El gremio reúne más de 100 mil afiliados dentro de un sistema educativo provincial que supera los 300 mil docentes.

Con la decisión de no presentarse a la reelección, Baradel pone fin a casi dos décadas de liderazgo en Suteba y deja una marca profunda en la historia reciente del sindicalismo docente argentino.

LB/DCQ

