Paro docente (Baradel incluido) para el 2 de marzo: habrá "caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país"

El Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió realizar un paro nacional docente el próximo 2 de marzo con “caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país” y así lo comunicó a través de su página web oficial, dando a conocer una serie de exigencias que le plantea al gobierno de Javier Milei. Un detalle fundamental es que, por primera vez en mucho tiempo, los docentes que encabeza Roberto Baradel rechazaron la paritaria que les ofreció el gobernador Axel Kicillof y harán paro en el inicio de clases

Además, el gremio Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) advirtieron que “si no se concreta una convocatoria urgente paritaria, el conflicto con el sector podría profundizarse”, lo que tendrá efecto en “el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.

Referentes de CTERA

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La decisión de CTERA

CTERA informó que, durante el Congreso Extraordinario que realizaron, se “aprobó la política gremial de la organización y la continuidad del Plan de Lucha, ratificando el camino de unidad, organización y movilización frente a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública y al conjunto del pueblo trabajador”.

Para luego remarcar que “en este sentido, el Congreso Nacional de CTERA ha definido un paro nacional docente para el día 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo, y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”. El organismo explicó que, “entre los ejes de este plan” están “la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa”.

El Congreso Nacional de CTERA estableció que sus reclamos centrales son:

- “Convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente”.

- “Aumento salarial que supere la inflación y permita recuperar el poder adquisitivo”.

- “Restitución del FONID y de los fondos nacionales para educación”.

- “Incremento urgente del presupuesto educativo y aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.

- “Rechazo a la Ley de Libertad Educativa y a toda iniciativa que mercantilice la educación”.

- “Condiciones dignas de trabajo: infraestructura escolar adecuada, conectividad y recursos pedagógicos”.

- “Estabilidad laboral y defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.

- “No a la reforma laboral regresiva ni a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública”.

- “Solidaridad y acompañamiento a las y los docentes de AMP La Rioja, y a todas las organizaciones sindicales docentes que luchan en defensa del salario y las condiciones de trabajo”.

La advertencia del gremio Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) al Gobierno

Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) remarcaron este viernes 20 de febrero en un comunicado que “la educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.

Luego denunciaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el Sistema Educativo y el presupuesto destinado a la Educación Técnico Profesional, lo que genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.

En ese punto, le exigieron al Gobierno que convoque la paritaria “ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”, denunciando que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.

Cerraron su comunicado conjunto expresando su “rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el Sistema Educativo argentino”.

HM