Con el ejemplo de Maria Eugenia Vidal, Yamil Santoro también busca trabajo en Linkedin tras no renovar la banca

El diputado porteño por Republicanos Unidos, Yamil Santoro, que el próximo 10 de diciembre deja su banca en la Legislatura de la Ciudad, anunció que busca trabajo luego de no alcanzar a renovarla en las últimas elecciones. “Fueron años intensos y apasionantes; ahora me entusiasma lo que viene”, expresó tras presentar su currículum en Linkedin, al igual que hizo María Eugenia Vidal semanas atrás.

En su publicación en redes sociales, el exlegislador se mostró esperanzado con su porvenir. “Obviamente voy a extrañar esta etapa. Pero también me entusiasma lo que viene: más tiempo y energía para asumir nuevos desafíos profesionales. Estoy abierto a consultorías, proyectos o negocios donde pueda sumar valor y a clientes para mis servicios profesionales”, escribió.

Santoro asumió su banca el 30 de noviembre de 2023, en reemplazo del exdiputado Roberto García Moritán, quien pasó a ser ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y luego renunció. Sin embargo, tras una magra performance electoral, en la que su lista, Unión Porteña Libertaria, obtuvo apenas el 0,6% de los votos, no logró renovar el mandato.

En las elecciones legislativas de este año protagonizó varios episodios insólitos, con los que habría intentado confundir al electorado para conquistar sus votos, pero que finalmente corrigió por las presiones. Uno de ellos fue presentar en la cabeza de su lista a su hermano, Leandro Santoro, de igual nombre que el candidato del peronismo, pero que ni siquiera vivía en Argentina.

En la búsqueda laboral que ahora impulsa destaca su trabajo en la Legislatura que, entre otros proyectos, incluyó uno que pretendía nombrar un espacio público como “Plazoleta Familia Bibas". Además, remarcó: “Tengo un equipo espectacular que me acompañó estos años y que también está listo para nuevos desafíos. Si se te ocurre alguna oportunidad, sugerencia o simplemente querés charlar y tirar ideas, te leo”.

Entre sus aptitudes e intereses, Santoro detalló: "Soy abogado, con formación en gestión empresaria, comunicación y asuntos públicos. Estoy abierto a:

- Consultorías (B2B o B2C)

- Proyectos, negocios o emprendimientos donde pueda sumar valor

- Clientes para mis servicios profesionales (abogacía, comunicación y estrategia)

"Me interesa trabajar tanto en el sector privado como en el público", concluye el post.

