Eric Paniagua: “El dólar podría mantenerse estable en noviembre, pero diciembre será más complicado”

En conversación con Canal E, Eric Paniagua, economista de Épica, explicó las implicancias del retiro de dólares del Banco Central tras la activación del swap con Estados Unidos y proyectó el comportamiento del tipo de cambio hacia diciembre.

Un swap que cambia el panorama de las reservas

Consultado sobre la activación parcial del swap con Estados Unidos, Paniagua explicó que “en términos generales, se implica un retiro de dólares de parte de la Reserva del Banco Central”, lo que significa que el Banco Central argentino pierde parte de las reservas que tenía disponibles.

El economista detalló que “era un artificio contable en el cual el Banco Central se surtía de reservas por parte del Tesoro de Estados Unidos”, y que ahora ese dinero “vuelve a su origen, que es justamente el mercado americano o el Tesoro de Estados Unidos”.

En este sentido, aclaró que el monto involucrado “es de unos 2.100 millones de dólares”, cifra que el Tesoro estadounidense había puesto a disposición del Banco Central “para frenar la corrida que se estaba viendo preelectoralmente”.

Estabilidad cambiaria y proyecciones hasta fin de año

Al ser consultado sobre la estabilidad del dólar en las últimas semanas, Paniagua sostuvo que “noviembre, factiblemente, veamos una relativa calma”, pero advirtió que “diciembre, estacionalmente, es un mes más complicado”.

El economista explicó que “es mucho más posible que diciembre sea un mes donde se recaliente el tipo de cambio”, debido al incremento de la demanda de divisas por vacaciones y otros factores estacionales.

Sobre el posible valor de equilibrio del dólar, Paniagua consideró que “1.500 pesos sería un valor razonable”, ya que “incluso en los peores momentos, cuando las encuestas daban muy mal al gobierno y había mucha tensión cambiaria, nunca se logró romper ese techo”.

En ese rango, dijo, “el gobierno se siente cómodo, por lo que ha dicho Caputo, y muchos sectores productivos también”, por lo que se esperaría que el mercado se estabilice en torno a ese precio.

Estados Unidos y el impacto político del swap

Respecto al interés estadounidense en este acuerdo, el economista señaló que “es muy poco lo que Estados Unidos ganó en términos tanto nominales como reales”.

Para Paniagua, el beneficio fue más político que económico: “le permite a Trump y a su equipo demostrarle a la opinión pública americana que han hecho algo positivo con el dinero de los contribuyentes”. Sin embargo, subrayó que “no es una ganancia realmente importante para las arcas americanas”.

El especialista concluyó que, más allá del simbolismo, el efecto real del swap sobre la economía argentina será limitado, mientras el mercado local se mantenga atento a la evolución del tipo de cambio y a la demanda estacional de divisas.

