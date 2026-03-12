Paritarias al límite: los gremios docentes rechazan la oferta oficial y amenazan con nuevas medidas de fuerza

Este jueves, la mesa de negociación entre el Gobierno nacional y los cinco gremios docentes con representación en todo el país finalizó sin acuerdo. Tras varias horas de debate en la sede de la Secretaría de Trabajo, los representantes sindicales rechazaron la oferta de recomposición salarial, lo que dio inicio a un estado de alerta en el sector educativo. La falta de consenso sitúa al sistema educativo ante la inminencia de medidas de fuerza que podrían afectar el normal dictado de clases en las próximas semanas.

La propuesta oficial consistió en un incremento escalonado que, según el Ministerio de Capital Humano, busca acompañar la trayectoria de la inflación técnica sin comprometer el equilibrio fiscal. Sin embargo, desde el sector gremial que integran CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA, la oferta fue calificada como insuficiente. El principal argumento de los sindicatos es que la cifra puesta sobre la mesa no compensa la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante el último trimestre, ni contempla la restitución de fondos que anteriormente se transferían a las provincias.

Durante la audiencia, los representantes del Estado ratificaron que no hay margen presupuestario para exceder los topes fijados por el Ministerio de Economía. La postura gubernamental se sostiene en la necesidad de mantener la disciplina fiscal y evitar que los aumentos salariales alimenten una nueva espiral de precios. Por el contrario, los dirigentes docentes presentaron informes técnicos que sitúan al salario mínimo docente por debajo de la canasta básica total, solicitando un piso salarial que garantice la estabilidad económica de los trabajadores del sector en todas las jurisdicciones del país.

El rechazo de la oferta salarial tiene consecuencias inmediatas en la organización gremial. Al término del encuentro, los secretarios generales informaron que convocarán a sus respectivas bases y congresos nacionales para definir un plan de lucha. Entre las opciones que se barajan se encuentran paros nacionales de 24 y 48 horas, así como movilizaciones hacia los centros administrativos de las principales ciudades. Los gremios sostienen que, ante la falta de una propuesta superadora, el ejercicio del derecho a huelga es el siguiente paso institucional.

Otro de los puntos de fricción en la mesa fue el financiamiento educativo vinculado a la infraestructura y los programas de conectividad. Mientras que el Gobierno plantea que estas responsabilidades deben ser absorbidas de forma progresiva por los presupuestos provinciales, los sindicatos exigen que la Nación mantenga su rol como garante de la equidad educativa mediante el envío de partidas específicas.

En términos legales, el Ministerio de Trabajo sigue de cerca la evolución del conflicto y no se descarta el dictado de una conciliación obligatoria en caso de que las medidas de fuerza se formalicen. Esta herramienta jurídica obligaría a las partes a suspender cualquier acción directa y retomar las negociaciones por un período de quince días. No obstante, desde los sindicatos advierten que la conciliación solo postergaría una resolución que requiere, necesariamente, una mejora en los términos económicos de la paritaria.

A la espera de una nueva convocatoria oficial, el panorama para la semana próxima es de incertidumbre. El Ministerio de Capital Humano aún no confirmó si realizará un nuevo llamado a paritaria con una oferta modificada o si mantendrá la cifra actual. Por lo pronto, el conflicto docente de marzo de 2026 queda abierto, con las partes manteniendo sus posiciones iniciales y la comunidad educativa aguardando definiciones que determinen la continuidad del calendario escolar en todo el territorio nacional.

BR / EM