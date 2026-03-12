Más del 63% de las preinscripciones en la UPC corresponden a mujeres, con mayor participación en carreras tecnológicas

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) registró más de 26.400 preinscripciones para el ciclo lectivo que comienza, según datos elaborados a partir de los llamados de diciembre y febrero. El relevamiento muestra un crecimiento sostenido de la participación femenina —que supera el 63%— y una ampliación del acceso a la educación superior con fuerte presencia de estudiantes del interior provincial.

El informe fue elaborado por el Departamento de Estadísticas y Censos de la Secretaría Académica y de Posgrado de la UPC. Entre los datos más relevantes aparece el predominio femenino en las inscripciones: más del 63% de las personas preinscritas son mujeres, mientras que alrededor del 31% son varones.

La participación femenina es especialmente alta en áreas vinculadas a la vocación social. En la Facultad de Educación y Salud supera el 85%, con carreras donde la presencia de mujeres alcanza niveles cercanos al 95%. Un caso destacado es la Tecnicatura Universitaria en Cuidado de Personas, que registra 295 aspirantes.

En otras unidades académicas la tendencia también es marcada. La Facultad de Arte y Diseño, la que concentra mayor cantidad de inscripciones, supera el 60% de participación femenina. En varias sedes regionales la proporción oscila entre el 65% y el 75%.

En este contexto, uno de los indicadores que las autoridades destacan es el aumento de la matrícula femenina en carreras tecnológicas y creativas.

Diversidad etaria creciente

El relevamiento también evidencia una mayor diversidad etaria entre quienes buscan iniciar o retomar estudios superiores. La mayoría de aspirantes se concentra en el rango de 17 a 24 años, que representa más del 65% de las preinscripciones.

Al mismo tiempo, cerca del 25% corresponde a personas de entre 25 y 35 años, mientras que alrededor del 10% supera los 35 años. Este grupo está integrado en gran parte por trabajadores, madres y padres, y personas que buscan reconvertir su trayectoria laboral.

Expansión territorial universitaria

Los datos territoriales muestran además una reconfiguración del mapa educativo provincial. Aunque el departamento Capital concentra el 51% de las preinscripciones, el crecimiento más dinámico se registra en el interior.

El 49% restante corresponde a estudiantes provenientes de otros departamentos de la provincia. Departamentos como Cruz del Eje, San Justo, Tercero Arriba, San Javier, Unión y Punilla presentan una demanda sostenida. En Cruz del Eje, por ejemplo, se registraron más de 880 preinscripciones, con una participación femenina superior al 70% y fuerte presencia de estudiantes de la región.

En Río Tercero la cifra superó las 1.000 preinscripciones, consolidando un nodo educativo con cobertura territorial amplia. También se destacan ciudades como Bell Ville, Deán Funes, Mina Clavero, Morteros, Villa Dolores y Las Varillas, donde la demanda crece de la mano de carreras vinculadas al desarrollo local.