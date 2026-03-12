La Provincia construye un muro de 250 metros para cerrar “La Mole” tras el desalojo de 19 personas

El Gobierno de Córdoba comenzó este jueves las obras para el cerramiento total del edificio abandonado conocido como “La Mole”, ubicado en la esquina de Bv. San Juan y San José de Calasanz, en la ciudad de Córdoba. La intervención contempla la construcción de un muro de aproximadamente 250 metros de extensión y seis metros de altura para impedir el ingreso al predio.

La medida se tomó luego de un operativo realizado por la Policía de Córdoba durante la madrugada del miércoles, que permitió retirar del lugar a 19 personas que ocupaban el edificio, entre ellas una menor de 17 años. Según informaron las autoridades, el retiro se realizó de manera voluntaria.

Tras el desalojo, comenzaron las tarea s de retiro de escombros y preparación del terreno para levantar el muro de material que cerrará todo el perímetro del inmueble, que permanece abandonado y con un proceso judicial abierto desde hace más de una década.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, explicó que la decisión se tomó luego de varios episodios que evidenciaron los riesgos del lugar. En diálogo con Punto a Punto Radio en el programa “Es por acá”, señaló: “Cuando se hizo viral el video de un adolescente sentado en una cornisa con un claro riesgo de vida, tomamos una determinación muy clara y ordené que se iniciara el procedimiento en la fiscalía para identificar a las personas que estaban dentro del edificio”.

El funcionario indicó que el inmueble tiene una situación jurídica compleja debido a un proceso de quiebra, lo que dificulta determinar responsabilidades sobre su mantenimiento.

En ese contexto, sostuvo que el objetivo principal de la intervención es impedir nuevas ocupaciones. “Desde el Ministerio de Seguridad decidimos avanzar con el cerramiento total de todo el perímetro con un muro de material para que no sea vulnerado”, afirmó.

Quinteros también explicó que durante los últimos días fue necesario destinar una importante cantidad de efectivos para custodiar el edificio. “Durante dos días tuve más de 30 policías custodiando el lugar y esos policías hay que sacarlos de otros barrios”, señaló.

Finalmente, indicó que el costo de las obras será reclamado a los responsables del inmueble. “Vamos a ir en repetición contra los propietarios o contra la quiebra por el costo del muro, porque la obligación de garantizar el cerramiento del lugar es del frentista”, explicó.

Asistencia a las personas desalojadas

Por su parte, el secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba, Raúl La Cava, explicó que varias de las personas que se encontraban en el edificio fueron asistidas por el municipio. Señaló que 24 personas fueron alojadas en dispositivos municipales tras el operativo.

“Cada caso está siendo evaluado para ver cuál es la salida que le vamos a dar. Algunas personas quieren volver a su lugar de origen y otras necesitan acompañamiento de equipos técnicos vinculados a la salud y a la salud mental”, explicó.

El funcionario también indicó que la mayoría de las personas que estaban en el edificio ya habían tenido algún tipo de contacto previo con programas de asistencia. “De las 19 personas que inicialmente censamos, 17 ya habían pasado por espacios vinculados al trabajo con personas en situación de calle”, sostuvo.

La Cava agregó que la intervención se realiza en el marco de programas municipales destinados a personas en situación de vulnerabilidad, y que muchos casos requieren acompañamiento sostenido para poder salir de la situación de calle.