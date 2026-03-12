Identificaron a Mario Alberto Nívoli, una de las víctimas halladas en las fosas cercanas a La Perla

El nombre de Mario Alberto Nívoli es el primero que se conoce entre las 12 personas que permanecían desaparecidas y cuyos restos fueron identificados tras las excavaciones realizadas en cercanías del ex centro clandestino de detención La Perla.

La identificación fue posible gracias al trabajo genético realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en el marco de una investigación que lleva adelante el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba.

Identificación histórica en Córdoba: recuperaron los restos de 12 víctimas del centro clandestino La Perla

La confirmación judicial fue comunicada a su familia en las últimas horas. Su hija, María Soledad Nívoli —que tenía apenas cuatro meses cuando su padre fue secuestrado— relató a Cadena 3 Argentina el impacto del momento en que recibió la noticia.

“Lo primero que sentí fue un llanto explosivo. Estaba saliendo de la escuela de mi hijo Emiliano, que tiene ocho años, cuando me llamó el abogado Ramiro Fresneda. Nunca pensé que esa llamada iba a ser por esto”, contó.

Según expresó, el anuncio produjo una transformación profunda en su historia personal.

“Sentí alivio. Una paz que nunca había sentido. Y una certeza que apareció en mi cabeza: ya no soy más una hija de desaparecidos. Mi papá dejó de ser desaparecido. Ahora soy huérfana de padre. Mi papá está muerto”, señaló.

Quién era Mario Alberto Nívoli

De acuerdo con los registros del Archivo Provincial de la Memoria, Mario Alberto Nívoli Gauchat, conocido como “Tito”, nació el 25 de abril de 1948 en Ucacha.

Trabajaba como técnico electricista, estaba casado y tenía dos hijos pequeños al momento de su desaparición.

Había estudiado Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral, donde inició su militancia política en la Juventud Universitaria Peronista-Montoneros.

Nívoli fue secuestrado en presencia de su familia durante la madrugada del 14 de febrero de 1977, en su vivienda del barrio General Paz. Posteriormente permaneció cautivo en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla.

Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados en el marco de la megacausa conocida como Megacausa La Perla‑La Ribera‑D2, cuya sentencia se dictó el 25 de agosto de 2016.

La reciente identificación de los restos aporta una nueva confirmación judicial sobre el destino de Nívoli y forma parte del proceso de restitución de identidad de víctimas del terrorismo de Estado en Córdoba.