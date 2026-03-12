Mina Clavero impulsa cursos para generar ingresos en temporada baja

En localidades turísticas como Mina Clavero, la actividad económica suele depender en gran medida de la llegada de visitantes. Durante los meses de menor movimiento, el desafío para el municipio es sostener oportunidades de ingreso para las familias que viven del turismo. En ese contexto, la Municipalidad impulsa distintos cursos y capacitaciones para fomentar pequeños emprendimientos y alternativas laborales.

Una de esas iniciativas es el taller de elaboración de huevos de Pascua que comenzó a dictarse en el Centro Integrador Comunitario (CIC). La capacitación, a cargo de la profesora Cristina Aranda, se realiza todos los miércoles de 15 a 17:30, hasta comenzar Semana Santa y está destinada a vecinos interesados en aprender repostería artesanal y generar una posible salida económica.

El secretario de Desarrollo Humano, Dolfi Pedernera, explicó que "la propuesta surgió el año pasado en un grupo de mujeres que trabajan en un centro comunitario que hay en una zona periférica”.

Según indicó el funcionario, el espacio busca combinar capacitación con oportunidades concretas de ingreso para las participantes. “Más allá de la elaboración también te sirve como un espacio de convivencia”, afirmó, y explicó que lo producido será exhibido y vendido durante las actividades de Semana Santa.

Actualmente hay 18 personas inscriptas en el curso, que tiene un cupo máximo de 30 participantes. La mayoría son mujeres y amas de casa que buscan sumar herramientas para generar ingresos propios.

Pedernera también señaló que el proyecto apunta a sostener la economía local en momentos donde el turismo disminuye. “La idea es justamente generar después microemprendimientos, cosas que le puedan servir para la economía”, expresó.

En ese sentido, explicó que el municipio apuesta a estas iniciativas pensando también en el calendario turístico del año. La expectativa es que los distintos fines de semana largos y las fechas especiales generen movimiento de visitantes y permitan que quienes producen puedan ofrecer sus productos.

Tras el ciclo de elaboración de huevos de Pascua, el espacio continuará con otras capacitaciones vinculadas a la economía social, entre ellas cursos de pastelería de segundo nivel, huertas comunitarias, costura y tejido, con el objetivo de sostener durante todo el año espacios de formación y generación de ingresos para los vecinos.