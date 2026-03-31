Carlos Heller recibió el Honoris Causa de la UBA y cuestionó el rumbo económico de Milei: “Hay similitudes con Martínez de Hoz”

El histórico dirigente cooperativista y diputado nacional Carlos Heller recibió este martes 31 el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires en un acto colmado en la Facultad de Ciencias Económicas, donde repasó su trayectoria y dejó definiciones políticas sobre el presente y el rumbo económico del país.

La ceremonia estuvo encabezada por el vicerrector Emiliano Yacobitti, junto a la secretaria Natalia Guidolín. El elogio académico estuvo a cargo de Daniel Nieto, quien destacó a Heller como un “referente histórico” con una trayectoria que cruza la política, lo social y el mundo financiero.

El ingreso del homenajeado fue acompañado por un ferviente aplauso, en un auditorio que luego volvería a ponerse de pie al momento de la entrega del diploma.

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Carlos Heller recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires

Durante su intervención, Daniel Nieto subrayó tres aspectos centrales en la figura de Heller. En primer lugar, su rol como “arquitecto de una construcción en el ámbito financiero” vinculada a la resistencia frente a la legislación impulsada durante la última dictadura militar, un proceso que, según señaló, permitió sostener la economía social en la Argentina. También remarcó su participación política y social desde la década de 1990, en articulación con organizaciones y dirigentes como Floreal Gorini, en la construcción de alternativas para el país. Finalmente, destacó su paso por el deporte, ámbito en el que también, sostuvo, “se juegan intereses”, y su desempeño como legislador promoviendo el desarrollo de las pymes.

“La presencia de todos confirma el acierto de la UBA de otorgar esta distinción”, afirmó Daniel Nieto antes de que el Consejo Directivo formalizara el reconocimiento.

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Al tomar la palabra, Carlos Heller adoptó un tono personal y reflexivo. “Mire para donde mire veo gente que quiero”, dijo al comenzar. “Gracias por estar acá acompañándome en un momento importante de mi vida”.

El dirigente vinculó su recorrido a los vaivenes de la economía argentina. “Esta distinción es consecuencia de las políticas de ajuste que se han puesto en práctica desde hace mucho tiempo. Si no hubieran pasado, probablemente hoy yo sería ingeniero”, bromeó.

Recordó sus inicios en la década del 60, cuando perdió su empleo en una empresa autopartista en medio de una crisis vinculada a la apertura de importaciones. “Me quedé en la calle”, sintetizó. A partir de allí, su ingreso a una caja de crédito en Vicente López marcaría el comienzo de un camino ligado al cooperativismo financiero. Poco después, en 1964, asumió como gerente de una caja de crédito en Villa Maipú. “Las cosas salieron más o menos bien, así que podemos decir que no se equivocaron”, ironizó.

Uno de los pasajes centrales de su discurso fue el recuerdo de la resistencia a la reforma financiera impulsada por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura. Carlos Heller rememoró la movilización del sector cooperativo para evitar la eliminación de su figura jurídica. “Empezamos a sacar solicitadas que fueron épicas. Todas las entidades pedían lo mismo. Fueron muy valientes”, destacó. Aquella presión derivó en una negociación que permitió mantener la forma cooperativa, en lo que definió como “la primera protesta organizada de la dictadura con resultado exitoso”.

Carlos Heller junto con Daniel Neto en el momento de la entrega

En su repaso histórico, también hizo referencia al crecimiento de las cajas de crédito, que llegaron a ser cerca de mil, y a los desafíos posteriores para transformarlas en entidades sostenibles. En ese proceso, destacó el rol del Banco Credicoop como una experiencia que logró adaptarse a los cambios sin perder su identidad.

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Carlos Heller también evocó consignas que marcaron distintas etapas del movimiento cooperativo, como “el dinero de los argentinos en manos argentinas”, impulsada en 1971 por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y otra lanzada en Rosario en 1973, centrada en la importancia del mercado interno y el desarrollo de las pymes.

“Tenemos que demostrar que la eficiencia y la democracia no son expresiones incompatibles”, afirmó al referirse a los desafíos de sostener modelos participativos en contextos adversos, incluso durante la dictadura.

El análisis avanzó sobre las décadas siguientes, con críticas a las políticas neoliberales, la convertibilidad y el impacto de la crisis de 2001. “Siempre anduvimos nosotros dando vueltas. Resolvemos las crisis con más participación y eso nos llena de orgullo”, sostuvo.

En ese marco, recordó la decisión de no cerrar las entidades cooperativas durante el colapso de 2001-2002 y de sostener el vínculo con los asociados. “Pusimos la cara, invitamos a dialogar, asumimos algún insulto”, relató. Según afirmó, esa estrategia permitió incluso duplicar la participación de mercado tras la crisis.

“Sin solidaridad no hay futuro”

El dirigente también reivindicó la construcción del Centro Cultural de la Cooperación, inaugurado en 1998, como un espacio de producción intelectual y participación.

En el tramo final, Carlos Heller dejó definiciones de tono político. “Sin solidaridad no hay futuro”, afirmó, y cuestionó las ideas de individualismo y meritocracia. “Es lo opuesto al 'sálvese quien pueda'”, agregó.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en una nueva legislación financiera en la Argentina. Recordó que impulsó un proyecto en ese sentido, sin éxito, y lo definió como una “asignatura pendiente”. “El país sigue necesitando un cambio”, concluyó.

En esa línea, explicó que ese proyecto de ley buscaba “cambiar la filosofía” vigente. “Hoy la ley dice que las entidades financieras pueden hacer todo menos aquello que esté expresamente prohibido. Nosotros proponíamos lo contrario, que solo puedan hacer aquello para lo que estén expresamente autorizadas”, planteó, al marcar la diferencia entre un esquema desregulado y otro orientado al desarrollo.

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El diputado también trazó un puente entre distintas etapas de la historia económica argentina y el presente. “En estas décadas hemos pasado de todo, hemos visto gobiernos de distintos signos”, señaló, antes de advertir sobre ciertas continuidades. En particular, afirmó que “las similitudes de este gobierno con los ejes de la gestión económica de José Alfredo Martínez de Hoz son notables” y recordó que los 12 puntos de 1980 “son absolutamente coincidentes con muchas de las cosas que se están impulsando hoy”. “Nos preocupa muchísimo esa vigencia”, enfatizó.

En ese marco, Carlos Heller sostuvo lo que definió como la “vigencia de las cuatro M”, en referencia a Martínez de Hoz, Carlos Menem, Mauricio Macri y Javier Milei, a quienes vinculó por compartir lineamientos como el “desmantelamiento de la industria nacional”, la caída del salario real y el cuestionamiento de las políticas sociales.

Carlos Heller celebró su distinción

Frente a ese diagnóstico, llamó a “retomar las experiencias pasadas” y a construir “una alternativa amplia, diversa y plural” que permita consolidar un proyecto de país con la gente adentro, evitando “discusiones estériles” entre sectores afines. “Tenemos que aprender a priorizar lo que nos une para enfrentar a quienes piensan distinto”, sostuvo hacia el cierre.

El acto cerró con una frase de tono personal que sintetizó el espíritu de su exposición: “Confieso que he vivido, pero tengo muchas ganas de seguir viviendo, porque hay mucho por hacer”. Un nuevo aplauso cerrado inundó la sala, en una jornada que combinó reconocimiento académico y definiciones sobre el rumbo económico y social del país.

Fotos: Néstor Grassi.

RG/ML