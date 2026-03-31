El Gobierno de Javier Milei busca de manera desesperada dejar atrás los escándalos que a diario surgen relacionados con las inconsistencias patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

No alcanzó con YPF. No alcanzó con las decenas de posteos del Presidente para ratificar la política energética y la diatriba contra el kirchnerismo. Ahora el jefe de Estado festeja la baja de la pobreza informada hoy por el Indec, pese a la economía que no levanta.

Pese a todo, en Casa Rosada insisten con el respaldo al jefe de Gabinete, quien finalmente mañana no brindará una conferencia de prensa, como estaba pensado. Lo bancan el Presidente y Karina Milei, “El Jefe”.

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Karina Milei avanza sobre Diputados: blinda comisiones clave y ordena el poder del oficialismo

Por eso la Mesa Política se reunió este lunes con la intención de revitalizar la agenda legislativa que durante el verano solo ofreció triunfos para el oficialismo, con el objetivo de retomar la iniciativa que parece escurrísele al oficialismo de manera permanente.

En el encuentro en el que estuvieron casi todos los integrantes de la Mesa Política presentes. No hubo casi comentarios sobre el patrimonio del vocero. Algún malestar que trascendió por el corte de alumnos en el domicilio de Caballito del ministro Coordinador.

Lo que sí hubo fue la gestualidad por parte de Karina Milei para respaldarlo. Lo sentó junto a ella como de costumbre. "El Jefe" volvió a encabezar al encuentro del dispositivo político del Gobierno y su accionar fue leído puertas adentro como un respaldo absoluto para con Adorni, aunque por lo bajo no son pocos los que miran con cada vez más desconfianza al jefe de ministros.

“No hablamos del tema, pero hubo una gestualidad fuerte”, sostuvo una fuente que asistió al encuentro para graficar el respaldo de Karina a su mano derecha.

Apoyo de Karina Milei a Manuel Adorni

En ese marco estuvieron, además de Karina y Adorni, la senadora Patricia Bullrich, el jefe de Diputados, Martín Menem, el asesor Santiago Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, el subsecretario de Gestión, Eduardo "Lule" Menem, y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En ese marco, el primer objetivo es la aprobación de la Ley de Glaciares. Una normativa que es clave, según el Gobierno, para fomentar las inversiones y exportaciones en materia de minería.

El primer escollo será el próximo martes 7 de abril, cuando el oficialismo intente emitir dictamen. En principio estaba la intención de invitar a gobernadores. Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Sergio Ziliotto (La Pampa) serían parte de los invitados. Tampoco hay claridad sobre si habría ministros o funcionarios del área exponiendo.

El operativo policial frente al edificio de Adorni para ahuyentar a los estudiantes de la UBA

El miércoles 8, La Libertad Avanza pretende ir al recinto para darle sanción definitiva al texto que provincia del Senado. En La Casa Rosada sostienen que los votos están, y hasta se atreven a hablar de "135" voluntades, en línea con la aprobación de la reforma laboral.

El otro objetivo en Diputados es la Ley de Hojarasca. Una ley impulsada por Federico Sturzenegger y muchas veces anunciada que tiene objetivo derogaciones y eliminaciones de leyes antiguas u obsoletas. El proyecto iría al recinto la semana del 15 de abril o la del 22. Esas son las fechas tentativas.

En el otro lado del Palacio legislativo, en el Senado, se impulsará en paralelo el paquete de leyes relacionados con el respaldo a la "propiedad privada".

Una nueva agenda legislativa, para salir de la crisis de Adorni y del caso $Libra.

ML