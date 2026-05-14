Javier Milei celebró el dato de inflación de abril: "Retoma el sendero descendente"

El presidente Javier Milei celebró el dato la inflación en abril, el más bajo en 10 meses: "Retornando a la normalidad".

"A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente", agregó en su cuenta de X.

La inflación de abril fue del 2,6% y quebró la racha alcista del índice desde el 1,5% en mayo de 2025 y que alcanzó su punto máximo en marzo, marcando 3,4%.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que "la inflación de abril fue de 2,6%, la más baja en cinco meses".

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"El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales. La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre", continuó en X.

Y agregó: "Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017".

"La variación interanual del nivel general fue de 32,4%, con subas de 32,4%, 43% y 12,1% en las categorías Núcleo, Regulados y Estacionales, respectivamente", sostuvo el titular de Hacienda.

Inflación en abril

La inflación de abril se ubicó en 2,6% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este jueves 14 de mayo. La variación interanual es del 32,4% en el total nacional. En lo que va del año, el IPC acumula una suba de 12,3%.

A nivel de las categorías, "los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad. Le sigue IPC núcleo (2,3%) por el aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar; y los precios Estacionales (0,0%), que tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensados con las caídas en los precios de turismo y frutas", indicó el INDEC.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,4%) como consecuencia del aumento en combustibles. La segunda división con mayor incremento fue Educación (4,2%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional en abril de 2026 fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%).

LM