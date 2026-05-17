La Justicia citó a "Chiqui" Tapia para que explique qué función cumplió la AFA en la liberación del gendarme Nahuel Gallo

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó que Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), preste declaración para explicar cuál fue su papel en el operativo que permitió la excarcelación y vuelta a la Argentina del gendarme Nahuel Gallo tras estar 448 días detenido ilegalmente en Venezuela.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), esta citación entra dentro de las actuaciones judiciales relacionadas al caso y ocurre luego que el militar declarara ante la Justicia, relatando todo lo que vivió bajo el régimen de Nicolás Maduro. El pedido de Stornelli busca que Tapia de los detalles específicos de la liberación y de qué manera la AFA participó en todo el operativo.

Nahuel Gallo en el vuelo privado que lo trasladó a la Argentina

Es importante recordar que, como consignó NA en su momento, el gendarme regresó el 2 de marzo a nuestro país en un vuelo privado gestionado por Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pliegos judiciales: la Casa Rosada busca frenar tres postulaciones por la AFA y el caso $LIBRA

En ese momento, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, indicó, en declaraciones a Radio Rivadavia, que el Gobierno argentino trabajó “todos los días y en todos los frentes para la liberación de Nahuel”, aclarando que bajo la gestión de Maduro no hubo “intención de entregarnos a Nahuel”.

Sobre el rol que cumplió la AFA, la funcionaria declaró que “evidentemente hubo acuerdos y acercamientos”, reconociendo “no teníamos información de una negociación de AFA”. En ese contexto, la Casa Rosada indicó, en declaraciones recogidas por NA, que una “organización no gubernamental no puede intervenir en un país con una dictadura narcoterrorista, arrogándose una función de cumplimiento públicos”.

Nahuel Gallo en la conferencia de prensa que dio tras regresar a la Argentina

Nahuel Gallo reveló cómo fue su detención en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo contó, por primera vez, el pasado 8 de mayo, detalles de su extenso arresto bajo el régimen chavista, donde estuvo preso durante 448 días. El calvario del militar, que actualmente tiene 33 años comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando pensaba cruzar la frontera desde Cúcuta (Colombia) hacia Venezuela.

Nahuel Gallo durante su cautiverio en Venezuela

En una entrevista televisiva, recogida por NA, Gallo reveló que, a llegar a las oficinas de Migraciones, lo interceptaron agentes de civil de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) quienes, sin identificarse, lo sometieron a un extenso interrogatorio. Uno de los hombres revisó su celular y encontró un chat privado donde había cuestionado la situación del país caribeño.

Estados Unidos refuerza el espionaje aéreo sobre Cuba con un esquema similar al aplicado en Venezuela e Irán

“Me dijo que yo hablaba mal de su presidente, que quién era yo para decir eso. Le dije que era una conversación privada con mi mujer, pero no les importó”, recordó Gallo. El joven intentó ocultar su profesión, diciendo que trabajaba en la Aduana de Argentina, sin embargo, los agentes encontraron en su celular una foto que demostraba su condición de gendarme.

Según el militar, “ahí ya me trataban diferente. Me esposaron los pies, me esposaron las manos. Se enojaron porque les había mentido”. Gallo comenzó a ser agredido y además le taparon la cabeza, comenzando así una detención ilegal que se prolongaría durante más de un año.

El joven reveló que durante su cautiverio era golpeado constantemente solo “por ser gendarme o por ser argentino”.