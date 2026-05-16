Pliegos judiciales: la Casa Rosada busca frenar tres postulaciones por la AFA y el caso $LIBRA

El tratamiento de los pliegos judiciales en el Senado volvió a quedar enredado por una nueva objeción de la Casa Rosada. Después de cinco jornadas de audiencias públicas y cerca de 80 candidatos evaluados, el Gobierno quiere frenar tres postulaciones que ya tenían dictámenes encaminados en la comisión de Acuerdos, según publicó Clarín. Los nombres habían sido impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pero ahora el propio oficialismo intenta ponerles un freno.

Entre los bloques dialoguistas hubo malestar: ya habían avanzado con las firmas necesarias para llevar los pliegos al recinto. Los cuestionamientos apuntan a dos jueces con presuntos vínculos con autoridades de la AFA y a una magistrada cuya postulación incomodaría a Javier Milei por su relación familiar con un periodista. En los tres casos, los representantes libertarios no habían planteado objeciones durante las audiencias públicas.

Los jueces señalados por sus vínculos con la AFA

Los primeros pliegos que el Gobierno busca frenar son los de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, ambos postulados para ascender en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La Casa Rosada apuntó contra sus presuntos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Los dos dirigentes fueron denunciados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por el presunto delito de "asociación ilícita fiscal".

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Catania fue propuesto como vocal de la Cámara en lo Penal Económico y, según fuentes judiciales citadas por el medio, recibió señalamientos por fallos asociados a intereses del kirchnerismo y por su relación con la entidad del fútbol argentino. Galván Greenway, por su parte, fue el juez que sobreseyó a Tapia en una causa por posible lavado de dinero. En esa resolución, consideró que el titular de la AFA podía justificar su patrimonio, incluidas compras de autos alemanes de alta gama.

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En el Senado, el dato no pasó inadvertido: ninguno de los cinco legisladores de La Libertad Avanza que integran la comisión de Acuerdos objetó esos vínculos durante la audiencia del 6 de mayo. Los dos candidatos defendieron sus postulaciones y el trámite siguió su curso. Según fuentes parlamentarias, ambos pliegos tendrían el aval de buena parte de los senadores dialoguistas que participan de la comisión.

La candidata vinculada a Alconada Mon

El tercer pliego bajo revisión es el de María Verónica Michelli, propuesta junto a Carlos Fabián Cuesta para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata. El caso de Michelli abrió un frente más incómodo para el Gobierno, porque no arrastra objeciones conocidas por antecedentes, impugnaciones o incumplimiento del orden de mérito. La resistencia estaría relacionada con su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.

Alconada Mon, periodista de La Nación, investigó el caso $LIBRA, el escándalo cripto que involucró al Presidente por haber difundido en sus redes una moneda digital que luego se derrumbó. Según la reconstrucción publicada, Milei habría pedido frenar la promoción de Michelli por ese vínculo familiar. Durante la audiencia pública, los representantes libertarios tampoco realizaron cuestionamientos contra la candidata.

La postulación quedó marcada por la pelea de Milei con el periodismo, más que por cuestionamientos judiciales formales. En la oposición señalaron que el Gobierno volvió a cambiar de criterio después de haber dejado avanzar el trámite en comisión. El malestar creció porque los dictámenes ya tenían respaldo de bloques que suelen ser necesarios para que el oficialismo pueda aprobar pliegos en el recinto.

Malestar entre los dialoguistas

La comisión de Acuerdos del Senado tiene 17 integrantes y La Libertad Avanza cuenta con cinco lugares. El oficialismo suele apoyarse en la radical Mariana Juri, aunque no siempre consigue las firmas de otros senadores de la UCR, como Maximiliano Abad y Carolina Losada. Los libertarios dependen de acuerdos con bloques dialoguistas para hacer avanzar los pliegos.

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Entre los opositores que participan de la comisión aparecen Martín Goerling, del PRO; las tucumanas Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, alineadas con el gobernador Osvaldo Jaldo; el misionero Carlos Arce; el correntino Carlos "Camau" Espínola; y la salteña Flavia Royón. Los tres lugares restantes quedaron reservados al peronismo, que no designó representantes en protesta por la distribución de bancas dentro del cuerpo. Esa ausencia también influye en el equilibrio de fuerzas para el tratamiento de los dictámenes.

Desde el bloque de La Libertad Avanza evitaron responder sobre la intención de frenar postulaciones puntuales. Según la versión transmitida en el Senado, todos los pliegos llegarían al recinto, aunque la fecha de la sesión recién se definiría durante los próximos días. La falta de una fecha concreta aumentó el malestar entre quienes ya habían acompañado los dictámenes.

Qué puede pasar con los pliegos

El caso se suma a otras tensiones recientes por las nominaciones judiciales, entre ellas la discusión por Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, quien defendió su candidatura como juez en Santa Fe. También hubo cuestionamientos a Juan Manuel Mejuto, impulsado para la Cámara en lo Criminal y Correccional de Capital. Su audiencia había estado marcada por preguntas de Patricia Bullrich y del senador Juan Carlos Pagotto, aunque finalmente consiguió firmas para su dictamen.

La diferencia es que ahora el Gobierno intenta frenar nombres que habían pasado el filtro de las audiencias sin objeciones explícitas del oficialismo. Para los bloques dialoguistas, ese cambio complica la negociación y vuelve más incierto el futuro del paquete judicial. Para la Casa Rosada, los pliegos quedaron atados a objeciones políticas que no habían aparecido durante las exposiciones públicas.

El próximo paso será definir si el Senado convoca a sesión para tratar las designaciones. Si el Gobierno insiste en bajar estos tres nombres, necesitará ordenar a sus propios senadores y sostener la negociación con aliados circunstanciales. La cobertura de vacantes judiciales quedó atrapada en la disputa política del Congreso y en las objeciones de último momento de la Casa Rosada.

DCQ