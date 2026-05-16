La prensa sigue con las manos atadas en Casa Rosada pese al revés judicial contra la denuncia por espionaje

La Casa Rosada volvió a permitir el ingreso de periodistas acreditados, aunque la rutina de trabajo ya no volvió a ser la misma. Los movimientos dentro de Balcarce 50 siguen bajo vigilancia de la Casa Militar, los recorridos están limitados y los cronistas no pueden circular por áreas donde antes buscaban información directa de funcionarios. La situación persiste pese a que la Justicia desestimó la denuncia por espionaje presentada contra dos periodistas de TN, según publicó La Nación.

El conflicto comenzó el 23 de abril, cuando el presidente Javier Milei dispuso el cierre de la sala Roberto Di Sandro tras la difusión de imágenes grabadas con lentes inteligentes dentro de la sede gubernamental. El Gobierno sostuvo entonces que el episodio representaba un riesgo para la seguridad nacional y usó ese argumento para restringir la circulación de la prensa. Desde entonces, el trabajo de los acreditados quedó sujeto a un esquema de controles que se mantiene incluso después de la resolución judicial.

El fallo que desarmó la denuncia

El Gobierno había denunciado a Luciana Geuna e Ignacio Salerno después de que ingresaran con lentes inteligentes, grabaran pasillos de la Casa Rosada y emitieran parte del recorrido en vivo. La Casa Militar sostuvo que el episodio ponía en riesgo la seguridad nacional y el argumento fue repetido por funcionarios del oficialismo. El juez federal Ariel Lijo rechazó esa lectura y descartó que hubiera elementos para sostener la acusación.

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En su resolución, Lijo sostuvo que en las grabaciones no había elementos que permitieran "siquiera presumir algún riesgo concreto o real a la seguridad de la Nación". También señaló que el material no generó condiciones para "revelar secretos" sobre el Gobierno. Con esos fundamentos, desestimó la denuncia y descartó la existencia de un delito.

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La decisión judicial, sin embargo, casi no cambió la situación dentro de la Casa Rosada. Tras el fallo, el Gobierno habilitó el regreso de periodistas de TN, aunque todavía no el de los dos profesionales alcanzados por la denuncia desestimada. Fuentes oficiales hablaron de una posible normalización gradual, pero no dieron fechas ni precisiones.

Una sala abierta, pero con restricciones

La sala Roberto Di Sandro volvió a funcionar, pero quedó convertida en el principal espacio habilitado para la prensa. Desde allí, el acceso a funcionarios, ministros, secretarios o asesores de peso es mucho más limitado que antes del cierre. Sin circulación por pasillos ni contacto directo con funcionarios, buena parte del trabajo quedó atada a llamados y mensajes.

La vigilancia de la Casa Militar también alcanza los movimientos cotidianos de los acreditados, incluso cuando usan el celular dentro de las pocas áreas permitidas. Los periodistas deben llevar la credencial siempre visible y reciben recordatorios constantes. En un caso reciente, a una acreditada le pidieron mostrarla mientras iba apurada al baño, pese a que la tenía colocada y solo se le había dado vuelta hacia atrás.

El ingreso a la Casa Rosada también cambió desde la aplicación de las restricciones. Antes, los periodistas acreditados entraban con huella, como otros trabajadores del edificio. Ahora deben hacerlo por un acceso diferenciado, sobre el frente de Balcarce 50, con un procedimiento específico para la prensa.

Al llegar a la reja, tienen que informar nombre, DNI y medio. Un efectivo de la Casa Militar comprueba los datos en una planilla y registra el horario. Luego, ya dentro del edificio, los bolsos pasan por una cinta de seguridad y otro agente vuelve a pedir el documento para entregar una credencial, que debe ser devuelta al salir.

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Las limitaciones continúan dentro del edificio, incluso para movimientos habituales como ir al comedor. Los acreditados bajan por una escalera y deben seguir un pasillo delimitado por cintas, sin posibilidad de desviarse. Otros empleados del Estado circulan sin ese recorrido marcado, lo que refuerza la diferencia en el trato interno hacia la prensa.

Frío en la sala de prensa

La sala tiene además un problema que se volvió cotidiano: no funciona la calefacción. El sistema de aire se rompió en 2025 y no fue reparado, por lo que los periodistas trabajan en un espacio frío en días de bajas temperaturas. Hasta ahora no hubo una promesa concreta de reparación.

El contraste generó malestar entre los acreditados, sobre todo porque el Gobierno justificó el cierre inicial con argumentos de seguridad institucional. Funcionarios de la administración libertaria llegaron a preguntar qué habría ocurrido si un episodio similar pasaba en Estados Unidos. Milei suele tomar como referencia política a la administración de Donald Trump, aunque la Casa Blanca mantiene una sala de prensa operativa incluso en medio de sus frecuentes tensiones con periodistas.

Los vidrios de la puerta que da al Patio de las Palmeras siguen esmerilados y el balcón de la sala permanece cerrado. Ese sector permitía observar la explanada por donde ingresan y salen funcionarios, una dinámica útil para el trabajo diario de los cronistas. Con esas restricciones, la posibilidad de registrar movimientos dentro de la sede de Gobierno quedó mucho más acotada.

El Gobierno sostiene que las nuevas reglas responden a la necesidad de ordenar el funcionamiento interno después de las filmaciones con lentes inteligentes. Para los acreditados, en cambio, el esquema complica el acceso a información pública y reduce el contacto con fuentes oficiales dentro de la Casa Rosada. La denuncia penal usada como fundamento central ya fue descartada por la Justicia, pero las medidas continúan vigentes.

DCQ