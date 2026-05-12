El Gobierno envió 45 nuevos pliegos mientras el Senado busca aprobar el pliego de Carlos Mahiques

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, remitieron al Senado de la Nación una nueva tanda de pliegos de candidatos para juzgados nacionales y federales; esta vez se trata de 45 postulaciones que tomarían estado parlamentario el jueves próximo, si finalmente la Cámara alta sesiona.

Se trata de postulaciones para camaristas, fiscalías, defensorías, y juzgados federales de primera instancia.

El nombre más sobresaliente es el de Juan Tomás Rodríguez Ponte. Se trata de un postulante para el juzgado N°2 de Lomas de Zamora, en el siempre caliente conurbano bonaerense. A Rodríguez Ponte se le atribuyen vinculaciones con el juez federal Ariel Lijo, quien tiene en vilo al Gobierno por la investigación de enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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En ese marco, algunas voces les bajan el tono a dichas especulaciones. Refuerzan que se trata de la tercera postulación que realiza Rodríguez Ponte para un juzgado y que le fue muy bien en su “examen”. “Rodríguez Ponte” sabe, explican.

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Muchos de los nombres que propuestos por Milei y Mahiques y que llegaron al Senado en las últimas semanas estaban en la lista de nombres que había confeccionado el asesor presidencial, Santiago Caputo, cuando influía sobre la cartera de Justicia.

Rodríguez Ponte tiene dos datos adicionales: por un lado, dejó recientemente la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), la oficina de escuchas que depende la Corte Suprema de Justicia. Por otro, es la pareja de Alejandra Mángano, la fiscal que solicitó cerrar la causa que investigaba a Bettina Angelletti, la pareja de Adorni, por viajar en el avión presidencial.

En concreto, se trata de 31 cargos en la Ciudad; 3 en la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, San Justo, Mar del Plata); 2 en Tucumán; 2Corrientes (Paso de los Libres y Capital); 2 Chaco (Resistencia); 1 en Santa Fe (Rosario); 1 en Salta; 1 en Chubut (Comodoro Rivadavia); 1 en Catamarca; 1 en Misiones (Posadas); 1 en Mendoza; y 1 en San Juan.

El envío de pliegos se da en la misma semana en el que el oficialismo culmina la ronda de audiencias públicas, por el envío de las primeras tandas de pliegos. La última audiencia está prevista para el 14, pero podría posponerse en caso de que se convoque a sesión.

El pliego más caliente que está listo para ser tratado es el de Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia, quien cumple 75 años y el Poder Ejecutivo solicitó la extensión de su acuerdo.

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En principio hay dos listas de pliegos que salieron con despacho de la Comisión de Acuerdo, y el oficialismo trabaja para antes de fin de mes poder aprobarlos.

La discusión por las vacantes en la Justicia se da en un contexto en el que el Gobierno realizó un fuerte recorte en distintas áreas, las cuáles se ven reflejadas en la Decisión Administrativa 20/26. Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en su último relevamiento indica que el presupuesto del Ministerio de Justicia aumentó un 16,9%, y el Poder Judicial de la Nación tuvo un aumento del 3,1%, con aumentos del 8,1% para la Corte Suprema y del 2,3% para el Consejo de la Magistratura.

PV/fl