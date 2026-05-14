El Senado le dio cinco años más a Mahiques y el hijo de Rosatti quedó a un paso de ser juez

El Senado tuvo este jueves una jornada judicial densa que combinó actividad en comisiones como una sesión en el recinto que continúa al momento de esta nota. Por la mañana, en la Comisión de Acuerdos, el hijo del presidente de la Corte Suprema —Emilio Rosatti— obtuvo dictamen favorable para su designación como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, en una audiencia que no estuvo exenta de incomodidades. Por la tarde, en el recinto, el Senado aprobó con 58 votos a favor y 11 en contra la prórroga por cinco años de Carlos "Coco" Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal —padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien impulsó toda la batería de pliegos judiciales que el Senado viene procesando desde hace semanas. La bancada kirchnerista se partió para votar y una parte terminó acompañando el pliego del magistrado. Mientras eso ocurría, la sesión continuaba con la regularización de armas de fuego en el temario.

La audiencia incómoda del hijo de Rosatti

La exposición de Emilio Rosatti fue la más observada de la jornada de comisión. El santafesino —que llegó primero en la terna definitiva pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito inicial del concurso, posición que escaló tras las entrevistas personales— expuso visiblemente nervioso ante la Comisión de Acuerdos que preside el libertario Juan Carlos Pagotto. Su padre, el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, se había abstenido de participar en la votación del plenario del Consejo de la Magistratura que aprobó la terna por unanimidad. Si bien Emilio ingresó al Poder Judicial casi diez años antes de que su padre llegara a la Corte, la audiencia fue tensa.

La Comisión de Acuerdos.

El momento más incómodo llegó de la mano del senador rionegrino Martín Soria, quien le preguntó al candidato sobre la propuesta de la Corte —firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los dos que no son Rosatti— para modificar el reglamento de los concursos judiciales y reducir la discrecionalidad de la entrevista personal. El contexto es claro: esa instancia fue precisamente la que le permitió a Emilio Rosatti escalar del cuarto al primer lugar de la terna. "Está dentro de las facultades de la Corte proponer. Cuando uno se anota en el concurso lo hace con el reglamento vigente. No sé qué postura tomará el Consejo de la Magistratura", respondió el postulante.

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Senado: el pliego de Mahiques avanzó en medio de chispazos por Lago Escondido y la integración de la comisión

También fue cuestionado por el radical Maximiliano Abad sobre el impacto de lo mediático en las causas. Rosatti, que tiene obra escrita sobre lo que llama "justicia mediática", respondió que "el desafío de los jueces es acortar los tiempos para que no sean tan dispares de la mediatización" y que su función es decidir "sobre lo que surge en una sala de audiencia y no lo que pasa afuera". Con dictamen favorable en mano, su pliego aguarda ahora la ratificación en el pleno del Senado, junto a los 82 acuerdos acumulados a lo largo de las cinco reuniones de la comisión. El peronismo no participó de ninguna de ellas.

Otra presencia que ayer no pasó inadvertida en las audiencias fue la de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi —el magistrado a cargo de la causa $LIBRA, la investigación que involucra a Javier Milei. Juan es candidata a un juzgado del conurbano y fue la única de esta tanda que recibió una impugnación formal. La respondió al inicio de su exposición, sosteniéndola como un ataque a su vida privada y no a su idoneidad. Bullrich la defendió sin fisuras. El camino también parece despejado.

Mahiques será juez por 5 años más

En el recinto, la sesión de este jueves arrancó con el pliego de Carlos "Coco" Mahiques como primer punto del temario. El resultado fue contundente: 58 votos a favor y 11 en contra. La novedad fue que el bloque peronista no votó en bloque: una parte acompañó el acuerdo, lo que convirtió al kirchnerismo en actor involuntario del proceso de designaciones judiciales que viene empujando el ministro de Justicia —su hijo. La imagen no pasó desapercibida en el Senado.

El Gobierno avanza en el Senado con la ley para blanquear armas de fuego

Con Mahiques aprobado, la sesión continuaba al cierre de esta edición con el tratamiento de la regularización de armas de fuego —el proyecto que ya tiene dictamen amplio con el respaldo de LLA, PRO, UCR y bloques provinciales, y que busca blanquear hasta 800.000 armas no registradas en un plazo de 360 días. El proyecto, impulsado políticamente por Bullrich, establece que quienes adhieran quedarán exentos de sanciones penales por tenencia irregular siempre que no exista imputación judicial previa. También prorroga hasta 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas. El Gobierno necesitaba que saliera antes de que el expediente perdiera estado parlamentario. Esta noche, parece que lo logrará.

JD/DCQ