El Senado debatirá el acuerdo con fondos buitre y la continuidad del juez Carlos Mahiques

El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 15 para debatir el acuerdo impulsado por el Gobierno con dos fondos buitre, la extensión por cinco años del mandato del juez Carlos “Coco” Mahiques y la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas. El temario fue definido este martes durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Congreso, en una jornada que también incluirá el ingreso formal de nuevos pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

Desde distintos bloques opositores ya adelantaron que presentarán cuestiones de privilegio en el inicio del debate, mientras el oficialismo busca avanzar con una agenda sensible vinculada a deuda externa, Justicia y seguridad. Entre los proyectos que finalmente quedaron fuera figura la iniciativa para endurecer penas por falsas denuncias, promovida por la senadora Carolina Losada, que perdió respaldo en las últimas semanas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Uno de los puntos centrales será el acuerdo entre la Argentina y dos grupos de acreedores que quedaron fuera de los entendimientos alcanzados en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri con la mayoría de los holdouts. El Gobierno busca aprobar pagos por 171 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP, en el marco de litigios iniciados tras el default de 2001.

Según el texto enviado por el Poder Ejecutivo, el entendimiento permitiría cerrar demandas judiciales que todavía pesan sobre activos argentinos en el exterior y evitar nuevos embargos. Además, el oficialismo sostiene que la negociación contempla una quita superior al 30% sobre los montos reclamados originalmente y evitaría la acumulación de intereses. El acuerdo prevé un desembolso de 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y otros 104 millones para el grupo Attestor.

Otro de los debates que concentrará atención será el tratamiento del pliego de Carlos “Coco” Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El expediente propone extender su permanencia en el cargo por cinco años más, ya que el magistrado alcanzará en noviembre los 75 años, límite establecido por la Constitución Nacional para ejercer funciones judiciales.

El Gobierno envió 45 nuevos pliegos mientras el Senado busca extender acuerdo para Carlos Mahiques

El pedido de continuidad había sido enviado por el Ejecutivo el pasado 4 de febrero, apenas un mes antes de la llegada de su hijo al Ministerio de Justicia. Durante la audiencia pública realizada el 16 de abril en la Comisión de Acuerdos, Mahiques fue cuestionado durante varias horas por senadores del kirchnerismo, especialmente por su presunta vinculación con el caso Lago Escondido.

El Senado también tratará el proyecto que busca regularizar la tenencia de armas no registradas y extender hasta diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados desde octubre del año pasado y establece un plazo de 360 días para que particulares y personas jurídicas registren armas de uso civil o uso civil condicional ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Quiénes son los 16 postulantes judiciales que defienden sus pliegos este miércoles en el Senado

De acuerdo con cifras oficiales, en la Argentina existirían alrededor de 800 mil armas en situación irregular. El programa de entrega voluntaria contempla que las personas puedan entregar armamento de manera anónima y a cambio de un incentivo económico. La última extensión del esquema había sido aprobada en septiembre de 2022 y venció el 31 de diciembre de 2023. El Senado también incorporará al debate distintos tratados internacionales firmados con Singapur, Suiza y San Marino, que ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores.

CS/ff