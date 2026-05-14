Escándalo en la Causa Cuadernos: un abogado insultó al fiscal Stornelli con el micrófono abierto

En un nuevo episodio de tensión que volvió a sacudir el juicio por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas —el expediente por presuntos sobornos durante los gobiernos kirchneristas que tiene más de 80 imputados y se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°7—, los jueces debieron intervenir este jueves tras un incidente ocurrido en la audiencia del martes pasado, cuando el abogado Juan Manuel Ubeira dejó su micrófono abierto y lanzó un insulto que quedó registrado en la grabación oficial del proceso: "Hijo de puta". Así, el insulto de Ubeira motivó un firme llamado de atención por parte de los magistrados hacia el letrado.

Sobre la recriminación del presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, Ubeira se presentó de forma presencial en la sala Auditorium de Comodoro Py para ofrecer sus disculpas, aunque aclaró: “No era contra ninguna de las partes que están aquí presentes”. El letrado explicó que el agravio estaba dirigido al fiscal que instruyó la causa, Carlos Stornelli, y relató que el insulto surgió en una charla privada con un colega mientras discutían la legalidad de la instrucción original.

A su vez, el abogado relató que el insulto surgió en una charla privada con un colega mientras discutían la legalidad de la instrucción original. “Salió el nombre de Stornelli y dije ‘sí, ese hijo de puta’. Eso fue lo que pasó”, detalló Ubeira ante los jueces.

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Paralelamente, el defensor admitió su animosidad contra el fiscal al señalar que “generalmente suelo referirme a Stornelli de esa forma, pero nunca en público”. La justificación se dio luego de que Méndez Signori le advirtiera que “la frase se pudo escuchar en la grabación” y lo exhortara a abstenerse de realizar manifestaciones injuriantes por ser “impertinentes” al objeto del juicio.

Stornelli, principal instructor de la etapa de investigación en la causa Cuadernos, fue el blanco de los insultos de la defensa

El rencor entre ambos tiene un trasfondo judicial complejo, ya que Ubeira acusó en el pasado al fiscal de intentar involucrarlo en una maniobra de espionaje mediante una cámara oculta, causa en la cual Stornelli fue sobreseído. Ahora, en el actual juicio, el abogado cuestiona duramente la implementación de la Ley del Arrepentido, calificando a quienes se acogieron a ella como "buchones" y sosteniendo que las confesiones fueron obtenidas bajo presión extorsiva.

Sobre los llamados de atención previos, el defensor de 72 años había manifestado: “Jamás en la vida un juez o una fiscal me llamó la atención en público; no lo voy a empezar a permitir a esta altura de mi vida”.

Anteriormente, Ubeira ya había sido criticado por la fiscalía por comentarios considerados inapropiados hacia una testigo, mientras que la modalidad virtual del juicio dejó imágenes inusuales, como la de un exjefe de Gabinete captado sin camisa o la de un empresario siguiendo la audiencia desde su cama.

La causa Cuadernos y el jefe de Gabinete, en jaque

Este incidente se suma a una lista de situaciones que han quebrado la solemnidad del proceso, como la aparición del exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, con el torso desnudo frente a cámara o un empresario siguiendo la audiencia desde su cama. En este proceso, Ubeira defiende a Oscar Thomas, exdirector de Yacyretá, quien ha negado el pago de coimas asegurando que los paquetes que entregaba a los funcionarios contenían, en realidad, yerba misionera.

MV