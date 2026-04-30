Causa Cuadernos: declara José López, el acusado que más compromete a Cristina Kirchner

Este jueves 30, el Tribunal Oral Federal Nro. 7 dará inicio a una etapa crucial en el juicio por la causa Cuadernos con la declaración de José López. El exsecretario de Obras Públicas será el primero de una ronda de 43 testimonios previstos para las próximas semanas.

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López, quien se desempeñó como funcionario clave durante las gestiones kirchneristas entre 2003 y 2015, es considerado el acusado que más compromete a la expresidenta Cristina Kirchner. Bajo la figura de imputado colaborador -o "arrepentido"-, confesó haber integrado el sistema de recaudación ilegal de sobornos provenientes de contratistas del Estado, señalando además a altos funcionarios como organizadores de la maniobra.

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Los bolsos del convento y su condena previa

José López, el nombre del excolaborador de Julio De Vido en el entramado de corrupción que canalizó obras públicas en Santa Cruz para la constructora de Lázaro Báez quedó sellado en la memoria pública la madrugada del 14 de junio de 2016, cuando fue sorprendido intentando ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares, relojes de lujo y una carabina semiautomática en un convento de General Rodríguez.

Por ese hecho, López fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito y portación ilegal de armas, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Tras cumplir dos tercios de su condena, obtuvo la libertad condicional en noviembre de 2021, finalizando su pena formalmente el 14 de diciembre de 2023. Cabe destacar que el dinero decomisado fue destinado con fines sociales a los hospitales pediátricos Garrahan y Ricardo Gutiérrez.

Pedido de prisión domiciliaria

En paralelo a su actividad procesal en la causa Cuadernos, José López solicitó recientemente al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria, quiere cumplir su condena en Río Gallegos. El exfuncionario, quien actualmente cumple una condena unificada de 13 años en el penal de Ezeiza por enriquecimiento ilícito (causa de los bolsos) y por la causa Vialidad, fundamentó su pedido en presuntos problemas de salud psiquiátrica, alegando sufrir un cuadro de estrés postraumático crónico.

Su defensa técnica también argumentó que su integridad física corre riesgo en una cárcel común debido a su condición de "arrepentido" en causas de corrupción. No obstante, el Ministerio Público Fiscal ha rechazado el planteo, basándose en informes periciales que indican que sus facultades mentales se encuentran dentro de los parámetros normales y que puede continuar recibiendo tratamiento dentro del ámbito penitenciario.

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Empresarios a indagatoria

Junto a la declaración de López, el tribunal tiene planificadas las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano.

En el caso de Marcuzzi, su defensa intentó un sobreseimiento mediante un pedido de "reparación integral", el cual fue rechazado por la fiscal de juicio, Fabiana León. Por su parte, Luciano, vinculado al sector de la construcción, también figura como arrepentido tras admitir pagos periódicos a exfuncionarios para sostener contratos de concesiones viales.

El cronograma de mayo

La actividad judicial continuará durante el mes de mayo con la citación de periodistas, exfuncionarios y allegados. Entre los nombres confirmados por la Agencia Noticias Argentinas se destaca el de Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner.

Hasta el momento, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli han mantenido la firmeza del debate, rechazando los planteos de nulidad interpuestos por las defensas.

LT