Vaca Muerta promete una lluvia de dólares y blindará al próximo presidente ante una crisis cambiaria

Tienen razón los políticos argentinos en acelerar la batalla por quién será el próximo presidente de la Nación. Hay una certeza: el próximo mandato que suceda al actual de Javier Milei tendrá un insumo básico de garantía de estabilidad financiera y cambiaria como nunca tuvo un jefe de Estado criollo. Quizá en su historia. Se trata de dólares. Que llegarían en una cantidad nunca vista, al menos en los últimos 100 años. Y se sabe: tener dólares es, como mínimo, la garantía de no sufrir corridas cambiarias y posteriores estallidos inflacionarios o hiperinflacionarios. Sólo eso ya es garantía de estabilidad. Hasta emocional. Después, obviamente, dependerá de un factor siempre complicado en el país: que la clase política aproveche la oportunidad y no la despilfarre. Dependerá de la elección popular de 2027.

Los dólares llegarán en el próximo período presidencial desde dos fuentes concretas. El campo, al que siempre se le pide más pero que comenzará un proceso de sostenimiento de exportaciones entre los US$ 30.000 y los US$ 35.000 millones. Y Vaca Muerta, la gran esperanza de los políticos argentinos para garantizar estabilidad financiera y macroeconómica. Lo concreto es que el yacimiento neuquino –y algo mendocino– se encamina a convertirse entre 2027 y 2031 en el principal generador de divisas de la Argentina, con proyecciones de exportaciones energéticas que, según distintos escenarios de la industria, podrían ubicarse entre US$ 30.000 millones y US$ 50.000 millones anuales hacia el final de la década.

El salto esperado se sostiene sobre cuatro pilares: expansión de la producción petrolera, exportación masiva de gas natural licuado (GNL), nuevos oleoductos y puertos y un esquema de inversiones extraordinario impulsado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y por el cambio regulatorio del sector energético. Sólo el viernes se anunciaron dos nuevas propuestas para el régimen. La de YPF, por unos US$ 25.000 millones, para acelerar la producción y exportación de petróleo en un proyecto denominado “LLL Oil”, que prevé un desarrollo constante durante 15 años con la perforación de 1.152 pozos y una producción objetivo de 240.000 barriles diarios hacia 2032. Se trata del mayor proyecto presentado al RIGI y el más grande programa exportador de petróleo de la historia argentina, con ingresos estimados en US$ 6.000 millones anuales una vez alcanzado el nivel máximo de productividad. Se cree que, de piso, este programa podría generar unos US$ 100.000 millones acumulados durante toda la vida útil del desarrollo. Para dimensionar el número, alcanzaría y sobraría para pagar los US$ 75.000 millones que se les deben a los bonistas privados que detentan deuda argentina voluntaria en mercados internacionales.

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Más humilde fue la presentación del viernes pasado de la petrolera GeoPark, en sociedad con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que pidió el ingreso al RIGI con un proyecto de inversión superior a US$ 1.000 millones para desarrollar un hub de petróleo no convencional en Vaca Muerta, abarcando los bloques de Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.

También la semana anterior Vista Energy presentó en sociedad que la petrolera creada por Miguel Galuccio alcanzó una producción de más de 160.000 barriles diarios, consolidándose como la principal productora independiente del país. El hecho se da después de incorporar la participación de Equinor en Bandurria Sur y Bajo del Toro. La compañía del ex titular de YPF confirmó que invertirá entre 2026 y 2028 unos US$ 5.600 millones en Vaca Muerta y que seguirá siendo el principal exportador independiente de petróleo del yacimiento.

A comienzos de mayo, Pampa Energía anunció una fuerte expansión de sus inversiones en Vaca Muerta, con proyectos que podrían superar los US$ 4.500 millones bajo el régimen RIGI, con Rincón de Aranda como iniciativa principal.

A fines de abril, la noticia había sido la adjudicación al grupo conformado por la italiana Sicim y la firma local Víctor Contreras para la construcción del primer gasoducto dedicado a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) de la Argentina. En paralelo, la compañía Oilfield Production Services (OPS) fue seleccionada para llevar adelante la construcción de la planta compresora asociada al sistema.

La adjudicación del gasoducto representa un paso clave para el desarrollo del esquema exportador de Southern Energy, que prevé la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción en el Golfo San Matías. La inversión total de este proyecto será de unos US$ 1.300 millones, financiados por los socios de Southern Energy: Pan American Energy (PAE), de la familia Bulgheroni (30%); YPF (25%); Pampa Energía (20%); Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

La suma tentativa de todos estos proyectos anunciados en menos de un mes supera los US$ 30.000 millones y, según los especialistas, no se trata de cuestiones marquetineras. Son inversiones de factibilidad real y concreta. Y puede decirse que nunca hubo en el país tanta concentración de dólares comprometidos en un solo sector de la economía argentina.

Hace apenas pocos años, la Argentina importaba energía en invierno y sufría falta de dólares para abastecerse de gasoil y gas natural. La irrupción del shale de Vaca Muerta modificó completamente el escenario. En concreto, el país se ahorrará unos US$ 5.000 millones anuales en importación de gas.

La formación neuquina contiene recursos estimados en 308 trillones de pies cúbicos de gas y 16.200 millones de barriles de petróleo técnicamente recuperables, y la producción no convencional ya domina la matriz hidrocarburífera argentina. Más del 60% del petróleo nacional y más de la mitad del gas que se utiliza en el país provienen de Vaca Muerta.

La mayoría de los proyectos de infraestructura que hoy están en construcción o financiamiento entrarán en operación entre 2026 y 2028. Por eso, el verdadero salto exportador llegará desde fines de 2027 en adelante. Especialmente a partir del boom exportador del GNL, cuando comience la exportación regular de gas licuado mediante barcos flotantes de licuefacción instalados frente a Río Negro, con el primer envío del buque Hilli Episeyo comprometido para el proyecto Southern Energy.

Quiso el destino que ese barco, que iniciará una nueva e histórica etapa de exportaciones del país, coincida con el momento en que los argentinos elegirán al sucesor de Javier Milei. Y sea el actual Presidente u otra alternativa, contará con el siguiente esquema exportador:

2027: US$ 15.000-20.000 millones

2028: US$ 20.000-28.000 millones

2029: US$ 25.000-35.000 millones

2030: US$ 30.000-50.000 millones

2031: US$ 30.000-50.000 millones

Las diferencias entre los dólares a ingresar dependen fundamentalmente del precio internacional del petróleo, la velocidad del desarrollo del GNL y la concreción de obras de transporte. Y si las proyecciones se cumplen, Vaca Muerta podría reemplazar al agro como principal fuente de dólares en algunos años, sostener durante más de dos décadas el superávit comercial, fortalecer las reservas del Banco Central y cambiar para siempre la estructura exportadora argentina. Y, fundamentalmente, garantizarle al próximo presidente que no tendrá que enfrentar corridas cambiarias.

No es poco. Pero tampoco garantiza el desarrollo. Para eso se necesita un plan económico que deje más ganadores que perdedores.