El "efecto Vaca Muerta" impulsa la venta de bienes durables y contrasta con la fuerte retracción del AMBA

La industria de electrodomésticos y bienes durables enfrenta un escenario complejo marcado por la urgencia de financiamiento para sostener las ventas y un fuerte incremento de los costos operativos que achica drásticamente la rentabilidad. En el sector advirtieron que sin líneas de crédito el consumo se paraliza, mientras que la imposibilidad de aumentar los precios en un mercado retraído obliga a las empresas a resignar márgenes de ganancia para mantener el volumen de actividad. Sin quedarse a la espera, las empresas exploran alternativas de negocios, que van desde su reducción para sobrevivir hasta alianzas para encontrar nuevos nichos de consumo.

"La financiación en nuestra industria es clave para el consumo. Si no hay financiación, no hay consumo", sentenció el director ejecutivo de BGH, Daniel Rosenfeld, en diálogo con PERFIL al analizar las perspectivas comerciales. El directivo explicó que la reciente baja en las tasas de interés se presentó como un factor dinamizador fundamental para el rubro, luego de un primer trimestre que calificó como "muy malo" en materia de ventas.

La morosidad de las familias no cede y se espera un “amesetamiento” en niveles altos

El impacto directo del crédito quedó en evidencia durante la última edición del Hot Sale, donde la disponibilidad de cuotas traccionó la demanda de manera contundente. La empresa logró vender 7.000 aires acondicionados en apenas tres días, un volumen que Rosenfeld atribuyó a que las operaciones estuvieron apalancadas por promociones bancarias, como las 24 cuotas del Banco Provincia y las 18 cuotas en plataformas de comercio electrónico. "La financiación es el motor del consumo de electrodomésticos", ratificó.

Un mapa de consumo heterogéneo y el "efecto Vaca Muerta"

A pesar de la caída generalizada a principios de año, el mapa de ventas mostró un comportamiento dispar según la región geográfica. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una notable retracción en la compra de bienes durables, el interior del país exhibió un dinamismo diferente. Tras reunirse con referentes supermercadistas y más de un centenar de retailers de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, el directivo de la firma tecnológica señaló que en esas provincias "el consumo no está tan mal".

El fenómeno más destacado se observó en la Patagonia, impulsado por el desarrollo energético. Rosenfeld detalló que alrededor del yacimiento de Vaca Muerta y la localidad de Añelo se generó un movimiento inmobiliario y demográfico enorme, donde se instalaron unas 20 familias por día. "Esas familias tienen que cocinar, ver televisión; el consumo se desplaza geográficamente", ilustró.

De la mano de PAE, el mayor productor privado de petróleo y gas natural del mundo profundiza sus inversiones en Vaca Muerta

Esta migración interna modificó el perfil de consumo en las zonas productivas. A diferencia de años anteriores, donde la demanda se limitó a alquileres temporales para operarios petroleros solitarios, la radicación definitiva de grupos familiares activó la compra de equipamiento para el hogar a gran escala. Las empresas del rubro evaluaron que los sectores impulsados por la minería y los combustibles generaron un impacto indirecto positivo en el resto de la cadena comercial local.

Agrandar la oferta y buscar al consumidor

Justamente, el argentino Grupo BGH –con más de 112 años de operaciones en el país– anunció una alianza estratégica con el grupo internacional Groupe SEB para ampliar su oferta de electrodomésticos en Argentina y fortalecer su presencia en nuevas categorías de productos. A partir de este acuerdo, liderará la operación en Argentina de forma completa. La estrategia comercial contempla todos los canales on y off, la distribución y el soporte al cliente; potenciando así toda la experiencia al usuario.

El nuevo consumidor argentino: reclamos por el poder adquisitivo y el fin de las compras por impulso

“Esta alianza con Groupe SEB nos permite ampliar nuestro portafolio y acercar a los hogares argentinos nuevas categorías de productos con altos estándares de calidad, innovación y diseño. Tenemos más de 112 años de trayectoria en el país, ponemos a disposición toda nuestra estructura, experiencia y red comercial para seguir desarrollando el mercado. Además, este acuerdo abre la puerta a seguir profundizando la relación en el futuro”, sostuvo Rosenfeld, en una rueda de prensa.

La relación entre ambas compañías no es nueva: BGH ya había trabajado previamente con Moulinex, una de las marcas emblemáticas de Groupe SEB. Con este acuerdo, suma un portafolio completo que incluye a Moulinex en pequeños electrodomésticos, Krups en cafeteras espresso, Rowenta en aspiradoras stick y Tefal en la categoría de cookware. “Esta alianza nos permite complementar los negocios que ya tenemos para el hogar en BGH; y pondremos en el mercado, alrededor de, más de 100 nuevos productos de las marcas Moulinex, Krups, Tefal y Rowenta”, detalló la directora de Negocio de la División Hogar de BGH, Laura Knobel.

Costos en alza y la amenaza del desempleo

En paralelo al desafío de sostener el volumen de ventas, la estructura de costos encendió las alarmas corporativas. El representante de la firma indicó que hoy "está mucho más difícil rentabilizar" las operaciones. Como ejemplo, mencionó el impacto de la última paritaria del transporte, que cerró con un aumento del 30%, sumado a la inflación internacional en commodities básicos para la industria como el plástico, el aluminio y el cobre, además de las fluctuaciones en el precio del petróleo.

Frente a esta presión sobre los costos de producción y logística, las fábricas encontraron un límite infranqueable en los mostradores. La imposibilidad de convalidar incrementos en una economía deprimida forzó a las marcas a absorber las subas. "Si mirás los precios de los electrodomésticos de hace un año, son iguales o muy parecidos. Directamente bajamos el precio, lo que genera esa pérdida de rentabilidad", explicó el ejecutivo, y advirtió que la industria deberá ajustarse "para ser más eficiente".

El círculo rojo insiste con el apoyo a Milei, pero le pide que mire señales de alerta en la microeconomía

Más allá de la mora incipiente en los créditos propios de las cadenas de retail, que aún no provocó rupturas en la cadena de pagos, la principal amenaza que visualizó el sector para los próximos meses es la estabilidad del mercado laboral. "Sí tenemos una preocupación hacia adelante: el desempleo", reconoció el directivo. En la industria advirtieron que si la pérdida de fuentes de trabajo se profundiza durante la segunda mitad del año, ese factor operará como "un detractor directo del consumo", lo que neutralizará cualquier eventual reactivación impulsada por la baja de las tasas de interés.