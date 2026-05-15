El dólar "barato" empujó la compra de los minoristas y marcó un pico en abril

La memoria financiera argentina no pierde sus reflejos ante la oportunidad. En un escenario donde el dólar cayó y la inflación se aceleró sin parar en los últimos meses, la percepción de que la divisa se encuentra en niveles de "oferta" empujó nuevamente a los ahorristas hacia el billete verde. Sin las restricciones del cepo, el driver principal de decisión en la economía doméstica fue la búsqueda de cobertura. La compra para atesoramiento aceleró su marcha y marcó en abril su nivel más alto de todo el 2026.

Según los datos del último Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central correspondiente al primer trimestre, la adquisición de divisas por parte de personas físicas alcanzó los USD 1.500 millones durante el cuarto mes del año. Esta cifra representa un salto significativo frente al letargo de principios de año: tanto en febrero como en marzo, la demanda minorista se había mantenido estable en la línea de los USD 800 millones mensuales.

El diagnóstico del BCRA: liquidez y apreciación del peso

La lectura de la autoridad monetaria para este fenómeno es que forma parte de la Fase 4 del programa de estabilización. El IPOM destacó que el BCRA avanzó en el "perfeccionamiento del régimen de control de agregados monetarios", una estrategia que permitió eliminar la volatilidad de la tasa de interés sin alterar su variabilidad. En este contexto de mayor previsibilidad nominal, la demanda de dólares comenzó a despertar impulsada por una apreciación del peso en términos reales.

La inflación de abril bajó a 2,6% y cortó una racha de 10 meses de aceleración, según el INDEC

El informe técnico señaló que la base monetaria se mantuvo bajo estricto monitoreo para evitar desbordes inflacionarios, pero reconoce que la percepción de un dólar barato actúa como un imán para el excedente de pesos. El tipo de cambio minorista oficial cotiza a $1.414 y acumula una caída del 4,4% en lo que va del año, frente a una inflación que ya suma un 12,3%, según el INDEC.

En términos mensuales, abril representó el mes con mayor cantidad de divisas adquiridas por ahorristas desde octubre pasado, cuando los meses preelectorales estuvieron marcados por una demanda dolarizadora de USD 3.500 millones. El Central subrayó que, a diferencia de los picos observados en 2025, la actual demanda se da en un mercado con mayor oferta y con un programa que busca la unificación cambiaria. El "atraso" relativo del dólar frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) es visto como una ventana de oportunidad que el ahorrista promedio está aprovechando para recomponer sus carteras.

El boom de los depósitos: la respuesta del sistema financiero

Esta tendencia hacia la dolarización no solo se refleja en el mercado de cambios, sino que consolidó un impulso en el sistema bancario. Según la Memoria Anual 2025 de BBVA Argentina, los depósitos del sector privado en moneda extranjera escalaron un 25% anual, impulsados por la normalización del segmento minorista tras la eliminación de los controles cambiarios.

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La entidad logró capitalizar este flujo capturando una cuota de mercado del 11,6%, destacándose el fenómeno de los plazos fijos en dólares: el banco sumó más de 10.000 nuevos clientes en este producto, lo que disparó el volumen operado en un 370% respecto al ejercicio anterior. Para responder a esta demanda, las entidades financieras reconfiguraron su oferta comercial, integrando cuentas en dólares de manera automática y simplificando los procesos de alta digital. Este dinamismo ocurre en un contexto donde el tipo de cambio cerró el 2025 en $1.459,4 tras una depreciación del 41,3%, mientras el Banco Central sostiene su estrategia de acumulación de reservas.

Dólar App: la digitalización del resguardo de valor

El salto en la demanda minorista tuvo un correlato inmediato en las aplicaciones financieras. "Este nuevo contexto desencadenó un volumen de operaciones sin precedentes. En nuestro caso, observamos que se cuadruplicó el volumen de operaciones de dólar oficial en la App", comentó Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba, la entidad financiera del Grupo Transatlántica.

En las plataformas detectan estrategias diversas. Por un lado, están quienes compran para el ahorro a largo plazo, y por otro, una franja creciente de usuarios que adquiere divisas para esperar la evolución de su valor y luego venderlas para cancelar consumos de la tarjeta de crédito u otros compromisos impactados por la inercia inflacionaria.

"En un mercado sin restricciones, la posibilidad de operar en cualquier momento desde el celular es lo que el ahorrista moderno más valora. Además de ofrecer una de las cotizaciones más competitivas del mercado, garantizamos su disponibilidad 24/7", detalló Di Trolio.

AM