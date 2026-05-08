Cuáles son los mejores descuentos en supermercados este viernes 8 de mayo

Para este viernes 8 de mayo de 2026, la agenda de descuentos en las principales cadenas de supermercados presenta distintas opciones clave para quienes deseen aliviar el bolsillo y llenar el changuito en un contexto donde la inflación sigue bajo presión, destacándose especialmente las promociones en Coto y Día.

Shopping Fest: grandes descuentos en todo el país del 8 al 10 de mayo

MODO y Mercado Pago: Los reyes indiscutido del ahorro este viernes

Para quienes poseen billeteras virtuales como MODO y Mercado Pago hoy es un día ideal para realizar las compras del super. Estas entidades despliegan una batería de beneficios en distintas cadenas que vale la pena aprovechar para ahorrar lo máximo posible:

- Día: 20% de descuento y un tope de reintegro de $20.000 por semana pagando con MODO. Esta promoción cuenta con un mínimo de compra de $30.000.

- Coto: 25% de descuento, sin tope de reintegro pagando con QR de Mercado Pago.

Otras oportunidades de ahorro

Si bien las billeteras ofrece la mayor variedad de descuentos para este día, existen otras alternativas de ahorro para aprovechar. El Banco Nación ofrece un 5% de descuento en Día con un tope de reintegro de $5000 por semana. Esta promoción esta vigente de lunes a viernes.

Cuotas sin interés: La estrategia para ganarle a la inflación

Para aquellas compras de mayor volumen o artículos de primera necesidad que requieran financiación, las cadenas mantienen activos sus planes de pago en cuotas este viernes:

Vea, Jumbo y Disco se mantienen como los referentes en financiación al ofrecer 12 cuotas sin interés mediante Banco Galicia y 12 cuotas con el Banco Nación.

Por otro lado, Chango Más mantiene sus 3 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago utilizando QR como método de pago, además de ofrecer 3 cuotas sin interés con Banco Galicia.

FN / lr