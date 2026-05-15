En el marco de la modernización de sus servicios, PAMI informó el listado de prestaciones clave disponibles para sus afiliados durante mayo de 2026. El organismo destacó que los procesos administrativos se han simplificado, permitiendo que la mayoría de los trámites iniciales se realicen de forma remota para mayor comodidad de las personas mayores.

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Afiliación y atención médica personalizada

Una de las novedades principales es que el trámite de afiliación titular ahora es exclusivamente digital y automático. Esto permite que los futuros beneficiarios puedan completar el alta desde sus hogares, eliminando la necesidad de trasladarse a una agencia física para el inicio de la cobertura.

En cuanto a la atención primaria, los afiliados tienen la posibilidad de elegir o cambiar su Médico de Cabecera. Para ello, el organismo habilitó un buscador online donde se pueden localizar profesionales con cupo disponible en cada zona. Es importante aclarar que, aunque la búsqueda y selección comienzan de forma digital, el trámite debe finalizarse de manera presencial en la agencia PAMI correspondiente.

Medicamentos y reintegros

La política de medicamentos continúa siendo uno de los pilares de la gestión. Actualmente, por el solo hecho de estar afiliado, se accede a una cartilla con descuentos que oscilan entre el 40% y el 100%.

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Asimismo, se recordó que existe un procedimiento específico para solicitar el reintegro de gastos por atención médica. Los detalles sobre la documentación necesaria para recuperar el dinero invertido en prestaciones fuera del sistema directo pueden consultarse a través de los canales oficiales de información del Instituto.

Apoyo para la permanencia en el hogar

Para aquellos afiliados que requieren asistencia en sus tareas diarias, PAMI mantiene vigente el Subsidio para auxiliar domiciliario. Se trata de una ayuda económica diseñada para cubrir el pago de productos o servicios que faciliten actividades básicas como:

- Higiene personal.

- Alimentación.

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Según se detalla oficialmente, el objetivo principal de este subsidio es favorecer la permanencia de los afiliados en sus propios hogares, brindando un soporte financiero que ayude a costear las tareas de cuidado domiciliario.

GZ / lr