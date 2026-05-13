Desde PAMI señalaron que con la llegada de las bajas temperaturas y la circulación de diversos agentes infecciosos en todo el territorio nacional, resulta fundamental identificar de manera temprana los síntomas de la gripe, la neumonía y el Covid-19. Aunque comparten características similares, cada una presenta particularidades en su propagación y prevención.

PAMI: requisitos y sedes para la vacuna antigripal

La Gripe y la Campaña de Vacunación

La gripe es una infección respiratoria aguda causada por el virus de la influenza, que se propaga fácilmente a través de la tos o los estornudos. Sus síntomas principales aparecen de forma súbita: fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor corporal, fatiga y malestar generalizado.

Para combatir esta afección, PAMI lleva a cabo su Campaña de Vacunación Antigripal. Vacunarse una vez al año es la mejor manera de disminuir las probabilidades de contagio y, fundamentalmente, evitar complicaciones graves que requieran internación.

Neumonía: El riesgo del Neumococo

A diferencia de la gripe común, la neumonía afecta directamente a los pulmones, dificultando el intercambio de oxígeno y la respiración. Aunque puede ser causada por virus u hongos, la causa más frecuente es la bacteria del neumococo.

Vacunación gratuita en la red de farmacias PAMI

Los síntomas de alerta incluyen:

- Dificultad para respirar.

- Temblores y escalofríos.

- Fiebre y tos.

- Malestar generalizado.

Además de la vacunación, se recomienda mantener los ambientes libres de humo y no fumar para reducir la vulnerabilidad de los pulmones.

Covid-19 y nuevas pautas de cuidado

El Covid-19, causado por el virus SARS-CoV-2, continúa presente y se propaga mediante pequeñas partículas líquidas al hablar o respirar. A diferencia de las otras afecciones, el coronavirus puede presentar síntomas gastrointestinales como diarrea y vómitos, además de la pérdida repentina del gusto u olfato, fiebre, dolor de cabeza y dificultad respiratoria. Ante la presencia de dos o más síntomas, es vital realizar una consulta médica y evitar la automedicación.

PAMI define los factores de riesgo y contraindicaciones para la vacuna antigripal

Medidas de prevención general

Para las tres enfermedades, existen pautas de higiene comunes que ayudan a frenar la cadena de contagios:

- Higiene: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

- Etiqueta respiratoria: Cubrirse boca y nariz al toser o estornudar. No tocarse la cara en la calle.

- Ventilación: Mantener los ambientes ventilados de forma constante.

- Aislamiento preventivo: Quedarse en casa ante cualquier malestar y evitar el contacto con personas enfermas.

- Cuidado compartido: No compartir vasos, cubiertos ni utensilios personales, y desinfectar objetos de uso frecuente.

En todos los casos, la recomendación principal es no automedicarse y buscar asesoramiento profesional ante la aparición de los primeros síntomas.

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