miércoles 13 de mayo de 2026
ECONOMIA
Salud

Gripe, Neumonía y Covid-19: guía de síntomas del PAMI y claves para prevenir infecciones respiratorias

Ante la circulación de virus respiratorios, los especialistas destacan que la vacunación anual es la herramienta principal para evitar cuadros graves. Conozca los síntomas de alerta y las medidas de higiene recomendadas para protegerse.

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Motosierra. Nación ajustó en programas de tuberculosis. | Europapress

Desde PAMI señalaron que con la llegada de las bajas temperaturas y la circulación de diversos agentes infecciosos en todo el territorio nacional, resulta fundamental identificar de manera temprana los síntomas de la gripe, la neumonía y el Covid-19. Aunque comparten características similares, cada una presenta particularidades en su propagación y prevención.

PAMI: requisitos y sedes para la vacuna antigripal

La Gripe y la Campaña de Vacunación

La gripe es una infección respiratoria aguda causada por el virus de la influenza, que se propaga fácilmente a través de la tos o los estornudos. Sus síntomas principales aparecen de forma súbita: fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor corporal, fatiga y malestar generalizado.

Para combatir esta afección, PAMI lleva a cabo su Campaña de Vacunación Antigripal. Vacunarse una vez al año es la mejor manera de disminuir las probabilidades de contagio y, fundamentalmente, evitar complicaciones graves que requieran internación.

Gripe

Neumonía: El riesgo del Neumococo

A diferencia de la gripe común, la neumonía afecta directamente a los pulmones, dificultando el intercambio de oxígeno y la respiración. Aunque puede ser causada por virus u hongos, la causa más frecuente es la bacteria del neumococo.

Vacunación gratuita en la red de farmacias PAMI

Los síntomas de alerta incluyen:

- Dificultad para respirar.

- Temblores y escalofríos.

- Fiebre y tos.

- Malestar generalizado.

Además de la vacunación, se recomienda mantener los ambientes libres de humo y no fumar para reducir la vulnerabilidad de los pulmones.

Gripe A

Covid-19 y nuevas pautas de cuidado

El Covid-19, causado por el virus SARS-CoV-2, continúa presente y se propaga mediante pequeñas partículas líquidas al hablar o respirar. A diferencia de las otras afecciones, el coronavirus puede presentar síntomas gastrointestinales como diarrea y vómitos, además de la pérdida repentina del gusto u olfato, fiebre, dolor de cabeza y dificultad respiratoria. Ante la presencia de dos o más síntomas, es vital realizar una consulta médica y evitar la automedicación.

PAMI define los factores de riesgo y contraindicaciones para la vacuna antigripal

Medidas de prevención general

Para las tres enfermedades, existen pautas de higiene comunes que ayudan a frenar la cadena de contagios:

- Higiene: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

- Etiqueta respiratoria: Cubrirse boca y nariz al toser o estornudar. No tocarse la cara en la calle.

- Ventilación: Mantener los ambientes ventilados de forma constante.

- Aislamiento preventivo: Quedarse en casa ante cualquier malestar y evitar el contacto con personas enfermas.

- Cuidado compartido: No compartir vasos, cubiertos ni utensilios personales, y desinfectar objetos de uso frecuente.

En todos los casos, la recomendación principal es no automedicarse y buscar asesoramiento profesional ante la aparición de los primeros síntomas.

GZ / lr

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