El PAMI informó los requisitos y perfiles habilitados para acceder a su cobertura médica. Según la normativa vigente, existen tres categorías principales de afiliación, permitiendo que no sólo los jubilados directos cuenten con el servicio, sino también su grupo familiar primario y personas en situaciones especiales.

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Afiliación titular definitiva

Esta modalidad está destinada exclusivamente a personas que ya perciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional. Para que el alta sea efectiva, se debe constatar que los descuentos de ley en el recibo de haberes se realizan en favor del PAMI.

- Quién lo realiza: El trámite puede ser efectuado por la persona interesada o por su apoderado/a debidamente registrado.

Otras afiliaciones titulares

El organismo también contempla el ingreso de personas que se encuentran en situaciones previsionales particulares:

- Mayores de 70 años: personas que no cuentan con un beneficio previsional pero cumplen con el requisito de edad.

- Beneficios internacionales: personas que cobran un beneficio previsional italiano y residen en Argentina.

- Accidentes laborales: Quienes sufrieron un accidente de trabajo con posterioridad a marzo del año 2001.

- Trámites en curso: personas que necesitan cobertura médica mientras se encuentran tramitando su beneficio previsional ante la ANSES.

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Afiliación de personas a cargo del titular

Los afiliados titulares tienen la posibilidad de extender la cobertura de PAMI a su núcleo familiar o conviviente. El listado de personas que pueden ser incorporadas como "a cargo" incluye:

- Cónyuges y convivientes: Esposa/o, concubina/o o personas con unión civil.

- Hijos: Menores de 21 años o hijos con discapacidad (propios o del cónyuge). También se incluye a hijos estudiantes hasta los 25 años inclusive.

- Otros familiares: Madre o padre, abuelos y nietos mayores con discapacidad.

- Situaciones legales: Personas bajo guarda, tutela o curatela del titular.

Para iniciar cualquiera de estos procesos, los interesados deben seleccionar el tipo de afiliación correspondiente y presentar la documentación que acredite el vínculo o la situación previsional requerida en cada caso.

GZ / lr