A partir de la reciente actualización de los sistemas digitales del Instituto, se informó que todos los afiliados y afiliadas deben cumplir con un nuevo proceso de registro para utilizar Mi PAMI. Según aclaró el organismo, los usuarios creados en la aplicación anterior o en el sistema antiguo ya no tienen validez para ingresar a la nueva plataforma, por lo que el reempadronamiento es de carácter obligatorio.

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El acceso puede realizarse tanto descargando la aplicación oficial en dispositivos móviles (iOS y Android) como ingresando a través del sitio web mi.pami.org.ar. Para iniciar sesión, los usuarios deberán utilizar su número de CUIL y la nueva contraseña que definan durante el proceso.

Paso a paso para el nuevo registro

Para completar el alta de forma correcta, los interesados deben seguir cuatro pasos fundamentales:

- Carga de datos personales: Es necesario ingresar el número de DNI, el sexo (según figura en el documento) y el CUIL.

- Número de trámite: Un requisito indispensable es el número de trámite de 11 dígitos que empieza con 0. Este se encuentra en la parte frontal del DNI tarjeta (debajo del número de documento) o, en versiones más antiguas, en el reverso en la parte inferior izquierda.

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- Contraseña segura: Se solicita elegir una clave que no contenga datos personales y se recomienda no compartirla con terceros.

- Validación del teléfono: El sistema solicitará un número de celular, al cual se enviará un mensaje de texto (SMS) con un código de 4 dígitos que deberá ingresarse para finalizar el alta.

Recuperación de claves y soporte técnico

En caso de que un afiliado ya registrado olvide su contraseña, el sistema cuenta con una opción de recuperación en la pantalla de inicio. Para restablecerla, se requerirá nuevamente el CUIL y el acceso al teléfono celular declarado, donde llegará un código de validación de identidad.

PAMI: cambios en la entrega de credenciales físicas

Ante la persistencia de errores en la carga de datos o problemas técnicos para ingresar, PAMI recordó que los usuarios pueden comunicarse a través de cualquiera de sus canales de contacto habituales. Asimismo, recomendaron revisar que toda la información esté correctamente escrita antes de confirmar cualquier paso en el proceso de registro.

GZ / lr