El PAMI mantiene vigente su programa de cobertura en salud visual, el cual permite a las personas afiliadas acceder a dos pares de anteojos gratis por año. Según la normativa del instituto, este beneficio incluye un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales, adaptándose a las necesidades de cada paciente.

PAMI: cambios en la entrega de credenciales físicas

Una de las facilidades de este servicio es que no requiere turno previo en PAMI. El afiliado o su apoderado pueden realizar la gestión directamente en la óptica de su elección, siempre que esta se encuentre dentro de la cartilla de prestadores del organismo.

Requisitos y documentación necesaria

Para iniciar la solicitud de los anteojos, el interesado debe presentar los siguientes documentos en la óptica:

- Credencial de PAMI: Puede ser en cualquiera de sus formatos vigentes (plástica, digital o provisoria).

- DNI: Documento Nacional de Identidad del titular.

- Orden médica electrónica: Se trata de la receta emitida por un médico o médica especialista en oftalmología a nombre de la persona afiliada. Es fundamental que la receta incluya la graduación necesaria.

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Es importante destacar que la orden médica electrónica tiene una validez de 90 días desde su emisión. Pasado ese tiempo, el afiliado deberá solicitar una nueva receta a su oftalmólogo para poder acceder al beneficio.

Quiénes pueden realizar el trámite

Si bien el examen visual debe ser realizado obligatoriamente al titular por un profesional, el trámite administrativo en la óptica puede ser efectuado tanto por la persona afiliada como por un familiar o apoderado/a. En ambos casos, se deberá contar con la documentación física o digital mencionada anteriormente.

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Para encontrar las ópticas adheridas, los beneficiarios pueden consultar la cartilla médica a través de la aplicación "Mi PAMI" o en el sitio web oficial del instituto, seleccionando la ubicación más cercana a su domicilio. Una vez entregada la documentación y elegidos los marcos, la óptica informará el plazo de entrega de los anteojos terminados.

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