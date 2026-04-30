El PAMI recordó este jueves 30 de abril las pautas vigentes para asegurar que los afiliados reciban sus insumos sanitarios de manera eficiente. El organismo destacó que, para facilitar la logística en los hogares, no es indispensable que el titular se encuentre presente al momento de la entrega, ya que cualquier persona mayor de 18 años está autorizada para recibir los productos.

Cómo acceder a los Centros de Día de PAMI

Protocolo ante ausencia del titular

Con el fin de garantizar que los insumos lleguen a destino, el proveedor cuenta con un esquema de reintentos en caso de que no haya nadie en el domicilio:

- Segunda visita: Si en la primera oportunidad no se puede concretar la entrega, el proveedor dejará un aviso de visita y volverá al domicilio por segunda vez.

Proceso de seguimiento

- Punto de retiro: Si en el segundo intento tampoco se logra entregar el paquete, se dejará un nuevo aviso con la información de un punto de retiro asignado.

- Plazo límite: El afiliado o su representante podrá retirar los productos en dicho punto dentro de los siguientes 7 días corridos.

Asimismo, el PAMI aclaró que ante cualquier eventualidad o problema con la entrega, el proveedor notificará al afiliado directamente a través de sus canales de contacto registrados.

Atención en guardias e internaciones con PAMI

Cómo realizar reclamos por productos o faltantes

En caso de recibir productos defectuosos o ante la falta de entrega de un insumo solicitado, el organismo subrayó la importancia de realizar el reclamo únicamente por los canales oficiales. Una vez efectuado el reporte, el reemplazo del producto llega en un plazo máximo de 7 días hábiles.

Cómo gestionar tu credencial digital PAMI

Para gestionar estos reclamos o realizar consultas, los afiliados pueden comunicarse a la línea gratuita 138 - PAMI Escucha y Responde, que se encuentra operativa las 24 horas del día. Este canal permite resolver dudas sobre el estado de los envíos y asegurar que todos los beneficiarios cuenten con sus elementos médicos en tiempo y forma.

GZ / lr