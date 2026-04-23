El PAMI recordó este miércoles 22 de abril que cualquier afiliado con indicación médica puede solicitar la provisión de pañales en todo el país. El programa busca garantizar la cobertura de este insumo esencial para aquellos beneficiarios que lo requieran, manteniendo la misma cantidad de unidades que cada afiliado tenía autorizada para retirar en su farmacia de confianza.

Vacunación gratuita en la red de farmacias PAMI

En caso de que se necesite una cantidad superior a la establecida, el Instituto requiere una autorización especial previa.

Renovación de la Orden Médica Electrónica (OME)

El organismo informó cambios importantes en la vigencia de las órdenes médicas. Para aquellos afiliados que cuentan con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida o renovada a partir del 1° de marzo de 2026, la validez del documento es de 90 días (3 meses).

Es responsabilidad del paciente solicitar a su médico de cabecera la emisión de una nueva orden antes de que se produzca el vencimiento, para evitar interrupciones en el suministro.

Por otro lado, los afiliados que poseen una orden emitida o renovada con fecha anterior al 1° de marzo de 2026, conservan la vigencia original de ese documento hasta que el mismo caduque.

PAMI: reintegro de gastos por atención médica

Una vez cumplido ese plazo, la nueva OME que se genere deberá ajustarse al esquema actual, es decir, con una validez de 90 días.

Gestión del beneficio

El sistema de provisión continúa siendo el mismo que los afiliados ya conocen, manteniendo los puntos de retiro habituales. El PAMI enfatizó que el trámite depende exclusivamente de la prescripción del médico de cabecera, quien debe generar la OME correspondiente para habilitar la entrega de las unidades.

Aquellos beneficiarios que tengan dudas sobre su situación particular o deseen realizar el pedido de una cantidad mayor de insumos, deben consultar con sus profesionales para iniciar el proceso de autorización especial.

Cobertura de medicamentos oncológicos en PAMI

El organismo mantiene este esquema para asegurar que la entrega de pañales se realice de forma ordenada, eficiente y directamente vinculada a la necesidad médica documentada de cada persona afiliada.

GZ / lr