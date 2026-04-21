El PAMI recordó este martes 21 de abril que el sistema contempla el reintegro de los gastos incurridos en la atención médica de sus afiliados, siempre que esta prestación haya sido previamente evaluada y aprobada por el organismo.

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El beneficio está destinado tanto a la persona afiliada como a cualquier tercero que haya solventado los costos de una prestación médica que, según el caso, debió ser cubierta por la obra social.

Un punto fundamental que deben tener en cuenta los interesados es el plazo para la presentación: la solicitud de reintegro deberá realizarse indefectiblemente dentro de los 180 días posteriores a la fecha en que se generó la prestación médica. Superado este periodo, el trámite pierde validez para el reclamo.

Documentación obligatoria para el trámite

Para avanzar con la solicitud, el titular, su apoderado o un familiar deben presentar una serie de documentos que respalden el gasto y la justificación de la atención médica fuera del sistema prestacional habitual del PAMI:

- Documento Nacional de Identidad del titular y, si corresponde, del tercero que gestione el trámite.

- Credencial de afiliación.

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- Factura original discriminada del gasto efectuado, donde figuren claramente nombre, apellido y domicilio del afiliado.

- Formulario de SOLICITUD DE REINTEGRO DE GASTOS.

- Formulario de Autorización para un tercero (si aplica).

- Documentación clínica respaldatoria (incluida la orden médica si existiera).

- Justificación de la necesidad de atención fuera del sistema (por ejemplo, rechazos, falta de complejidad o casos similares).

Modalidades de gestión: Web y Agencia

El PAMI ha priorizado la digitalización de este proceso, permitiendo que el trámite pueda iniciarse de forma íntegra a través de la web desde cualquier celular, tablet o computadora. El organismo dispone de un video instructivo para guiar a los usuarios en el uso de la plataforma digital.

Cabe señalar que, una vez evaluada la documentación cargada, si las autoridades del PAMI lo consideran necesario, se podrá solicitar al afiliado que acerque la factura original de manera física a su Agencia.

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Para quienes prefieran realizar la gestión de forma presencial, el trámite sigue habilitado en las agencias del organismo. En estos casos, se recuerda a los afiliados la importancia de solicitar un turno online previamente, lo cual permite una mejor organización de la atención y reduce los tiempos de espera al momento de presentar la documentación respaldatoria.

GZ / lr