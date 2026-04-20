PAMI recordó este lunes 20 de abril que todas las personas afiliadas cuentan con una cobertura del 100% en medicamentos oncológicos. Para acceder a este beneficio, el organismo establece como requisito obligatorio que la indicación de dichas drogas se realice exclusivamente mediante una receta electrónica emitida por el médico especialista. Esta medida busca agilizar el proceso de autorización y garantizar la trazabilidad del tratamiento.

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El trámite para solicitar la medicación no requiere necesariamente la presencia del titular, ya que puede ser efectuado tanto por la persona afiliada como por su apoderado o un familiar directo.

Esta flexibilidad facilita la gestión administrativa, especialmente en casos donde el paciente presenta dificultades de movilidad o se encuentra realizando el tratamiento.

Documentación necesaria

Para iniciar la solicitud de cobertura, los interesados deben contar con una serie de documentos actualizados. Los requisitos básicos incluyen el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial de afiliación.

Además, es indispensable presentar la receta electrónica de PAMI confeccionada por el médico especialista, acompañada por el Formulario de medicamentos oncológicos debidamente completado.

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Asimismo, el Instituto solicita un resumen de la historia clínica del paciente y toda la documentación respaldatoria que se indique específicamente en el formulario de pedido de medicación.

Contar con todos estos elementos al momento de iniciar la gestión es fundamental para evitar demoras en la aprobación del suministro de los fármacos.

Canales de gestión: Web y Presencial

PAMI informó que la solicitud de medicamentos oncológicos es un trámite web, lo que permite realizarlo de manera íntegra desde un celular, tablet o computadora.

El organismo dispone de material audiovisual instructivo para aquellos beneficiarios o familiares que deseen aprender a utilizar la plataforma digital y completar el proceso a distancia sin necesidad de trasladarse.

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No obstante, para quienes prefieran la atención personalizada, el trámite también puede realizarse de forma presencial en las agencias. En estos casos, se recomienda solicitar un turno online previamente para asegurar una mejor atención y reducir los tiempos de espera en las sedes.

Ya sea de manera digital o presencial, la cobertura total del tratamiento se mantiene garantizada para todos los afiliados que cumplan con los requisitos médicos informados.

GZ